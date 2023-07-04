Найден эффективный способ преодоления мусорного кризиса на северо-западе Башкирии

Между тем, компания «Дюртюлимелиоводстрой» нашла эффективный способ вывести из мусорного коллапса города и районы республики на территории своего присутствия. 30 июня Арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление компании о погашении кредиторской задолженности ООО «Табигат» в размере 16,5 млн рублей. Именно «Табигату» принадлежат полигоны ТКО, которые ранее арендовал регоператор и от которых его отстранили силовым способом. Это государственное ООО со стопроцентным участием правительства Башкирии, но из-за долгов она находится в процессе банкротства. Эти долги и обязуется за «Табигат» оплатить «Дюртюлимелиоводстрой», а конкурсный управляющий должен после того как рассчитается с кредиторами закрыть дело о банкротстве. Далее, регоператор приобретает преимущественное право на аренду полигонов ТКО и возвращается к работе, как прежде.