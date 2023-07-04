Найден эффективный способ преодоления мусорного кризиса на северо-западе Башкирии

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В городах Янаул, Нефтекамск, Агидель и прилегающих районов не вывозятся отходы жизнедеятельности. Ситуацию накаляет пришедшая в регион жара — вонь от мусорных контейнеров разносится по жилым кварталам. Власти бездействуют и замалчивают проблему, на оперативке в правительстве в понедельник глава Радий Хабиров не сказал об этой ситуации ни слова, хотя ранее жалобы на невывоз мусора разбирались публично как серьёзное ЧП.
Проблема возникла из-за того, что местного регоператора по вывозу ТКО — компанию «Дюртюлимелиоводстрой» — силой выгнали с полигонов, на которые она должна складировать отходы. На полигоны прибыли вооружённые титушки в балаклавах (а вместе с ними замминистра экологии РБ Шамиль Фаррахов), выпроводили оттуда всех рабочих и закрыли им доступ на территорию. По территориальной схеме, утвержденной правительством, возить мусор на другие полигоны нельзя, это серьёзное нарушение, на которое, как предполагается, специально толкают регоператора, чтобы потом расторгнуть с ним договор на обслуживание населения.
Возить на эти полигоны тоже нельзя. Хотя новые хозяева и говорят, что не препятствуют работе мусоровозов, у них нет лицензии на размещение ТКО, а значит любое складирование там мусора — ещё более грубое нарушение, влекущее отзыв статуса регоператора. Это ещё более короткий путь разорвать договор с «Дюртюлимелиоводстроем», чего и добиваются конкуренты, готовые занять освободившееся место.
— Мы — структура федеральной группы компаний «Мехуборка», работающей в 11 регионах, и у нас есть долгосрочная стратегия присутствия в Башкирии, а также инвестиционная программа. Поэтому без боя мы сдаваться не собираемся. Нас уже с 2019 года выдавливают из Башкирии, но законных способов для этого нет, а в этом году к нам начали применять уже незаконные — такие как силовой захват полигонов и призывы к жителям не платить за услугу вывоза ТКО. Мы, конечно, подали заявление в МВД, но проверка идёт очень медленно, уголовное дело по ст. 330 УК РФ «Самоуправство» не возбуждают, отказное решение тоже не выносят, которое мы бы могли обжаловать, поэтому, мы уже пишем в прокуратуру и следственный комитет. А по поводу смены арендатора на полигонах — мы подали судебный иск об обжаловании этих действий и сейчас ждём приянтия судом обеспечительных мер в виде возвращения нам полигонов. Тогда мы сможем оперативно очистить все города и районы от мусора и привести снова их в порядок. Ни одна компания кроме нас пока этого сделать не смогла и не сможет, потому что для этого нужны определённые мощности, которые есть только у нас. А пока все эти суд, да дело, люди вынуждены дышать вонью, которой могло бы не быть, если бы нас не загнали в угол, — делится директор «Дюртюлимелиоводстроя» Лилия Нугаева.
По её словам, силовой захват полигонов сопровождается попыткой купить саму компанию «Дюртюлимелиоводстрой» вместе со всем её хозяйством и сотрудниками. Но компания не продаётся, тем более интересанты предложили явно заниженную по рыночным оценкам стоимость. Зато эта история очень наглядно демонстрирует суть происходящего. Люди на одной четвёртой части Башкирии вынуждены терпеть неудобства только из-за того, что кто-то очень хочет получить работающий бизнес, приносящий стабильный денежный поток.
Между тем, компания «Дюртюлимелиоводстрой» нашла эффективный способ вывести из мусорного коллапса города и районы республики на территории своего присутствия. 30 июня Арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление компании о погашении кредиторской задолженности ООО «Табигат» в размере 16,5 млн рублей. Именно «Табигату» принадлежат полигоны ТКО, которые ранее арендовал регоператор и от которых его отстранили силовым способом. Это государственное ООО со стопроцентным участием правительства Башкирии, но из-за долгов она находится в процессе банкротства. Эти долги и обязуется за «Табигат» оплатить «Дюртюлимелиоводстрой», а конкурсный управляющий должен после того как рассчитается с кредиторами закрыть дело о банкротстве. Далее, регоператор приобретает преимущественное право на аренду полигонов ТКО и возвращается к работе, как прежде.
— Мы предлагаем такой вариант преодоления кризисной ситуации и рассчитываем, что его поддержит правительство республики, которое является учредителем ООО «Табигат». Ведь в результате полигоны ТКО, как государственное имущество Башкирии, останутся в собственности республики, и их не нужно будет реализовывать с молотка по делу о банкротстве. Со своей стороны мы готовы возобновить вывоз мусора в кратчайшие сроки после того как нам вернут полигоны ТКО, где мы должны размещать отходы, — сказала Лилия Нугаева.
Компанию «Дюртюлимелиоводстрой» поддержали более тысячи жителей Башкирии «с целью недопущения тяжёлых экологических последствий, в частности, мусорного коллапса, а также сохранения благоприятного инвестиционного климата в регионе». Они требуют прекратить творящийся беспредел в отношении регоператора и дать ему нормально работать. Компания в открытом обращении к общественности заявила о своём твёрдом намерении «отстоять в суде свое право на осуществление законной хозяйственной деятельности в качестве регионального оператора по обращению с ТКО».