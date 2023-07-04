Налоговая у блогера из Башкирии, стройка «Южных ворот», лесные пожары из-за молний

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Муж «Башкирской домохозяйки» объяснил интерес налоговой к блогерше. Он предположил, что причиной для приглашения в ФНС мог стать бизнес семьи, который не связан с блогом. Точную причину звонка от налоговиков семья не знает, однако в ходе беседы, со слов Альберта, посыпались вопросы и о блогерской деятельности Миляуши, например, платят ли им за просмотры публикаций в социальных сетях.
Ранее сама Миляуша Шайхлисламова, известная под ником «Башкирская домохозяйка», рассказала, что ей пришлось совершить незапланированный визит в налоговую инспекцию.
Единственный пляж Демского района на озере Карьерном временно не работает — по причине смены арендатора. Однако приостановке его деятельности предшествовали планы уфимской светской львицы Евгении Машко построить на озере «Millenium Park Resort». Подробно об этой истории мы рассказывали в этом материале. Теперь же узнали нужен ли местным «Демский карьер» со входом за 200 рублей с человека и видом на дикую сторону озера.
Как идет стройка, которая соединит Кузнецовский район с Уфой изнутри, и существенно облегчит городской трафик. Напомним, что по плану реконструированная улица Пугачева должна стать частью нового транспортного коридора. В масштабный проект также включено строительство новой улицы Генерала Рыленко, а также создание транспортной развязки на пересечении Рыленко с улицей Пугачева. Подробнее — в репортаже Mkset.
В Башкирии из-за ударов молний в лес близ Айгира возникло множество очагов пожаров. Видео как горящего, так и тлеющего леса прислали очевидцы в редакцию Mkset.