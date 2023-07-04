Марсианские горы песка: проверили, как идет стройка «Южных ворот» Уфы

Аккурат на этом месте и официальный вход на стройку с паспортом объекта и штабом. Собственно, тут все пароли и явки. Но ничего нового тут мы не узнаем — здесь строится шестиполосная дорога протяженностью 1,15 км. Стоимость работ тоже ни для кого не секрет — 1,2 миллиарда рублей. После штаба профнастил становится серьезной преградой для изучения обстановки до момента, когда песчаный карьер перевоплощается в лес, внизу которого шумит ручей или речушка. Рядом навалены огромные трубы — судя по всему, течь в скором времени она будет по ним.