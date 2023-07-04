Марсианские горы песка: проверили, как идет стройка «Южных ворот» Уфы

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В Уфе активно ведутся работы по строительству «Южных ворот» города. В конечном итоге реконструированная улица Пугачева должна стать частью нового транспортного коридора. В масштабный проект также включено строительство новой улицы Генерала Рыленко, а также создание транспортной развязки на пересечении Рыленко с улицей Пугачева.
Сейчас запланированные на двухлетний срок работы идут в самом разгаре. Mkset решил посмотреть, что происходит на стройке «Южных ворот» Уфы и как выглядит будущий транспортный коридор, который должен облегчить жизнь уфимцев.
Посмотреть на ход ремонта мы решили не со стороны самих «ворот», а наоборот, из оживленной части Уфы, взяв за точку отсчета улицу Софьи Перовской.
Со стороны улицы Софьи Перовской начинается огромный овраг между Муксинова и ТСК «Южный полюс» — так пока выглядит будущая улица Генерала Рыленко.
Обойти гигантскую стройку можно либо по улице Софьи Перовской, либо по деревянному тоннелю для пешеходов между улицами Мубарякова и Армавирской.
Чуть поодаль от деревянного тоннеля обретает очертания мост, который должен появиться на пересечении улиц Амантая и Зайнаб Биишевой. Здесь планируют построить путепровод длиной 72,2 метра, среднесуточная интенсивность движения в перспективе до 2041 года оценивается в 12 400 легковых автомобилей с расчетной скоростью 60 км/час.
Аккурат на этом месте и официальный вход на стройку с паспортом объекта и штабом. Собственно, тут все пароли и явки. Но ничего нового тут мы не узнаем — здесь строится шестиполосная дорога протяженностью 1,15 км. Стоимость работ тоже ни для кого не секрет — 1,2 миллиарда рублей. После штаба профнастил становится серьезной преградой для изучения обстановки до момента, когда песчаный карьер перевоплощается в лес, внизу которого шумит ручей или речушка. Рядом навалены огромные трубы — судя по всему, течь в скором времени она будет по ним.
У дома по улице Амантая, 2 лестница — спускаемся по ней вдоль речки, бегущей по мусору, и идем к улице Пугачева. Если на всем нашем пути работа шла умеренно интенсивно, то здесь она уже однозначно кипела.
Марсианские горы песка, много техники, включая вахтовые автобусы, видимо, для перевозки рабочих, занятых на стройке. Почти полностью установлены балки моста через улицу Пугачева. Под самим мостом очень горячо, там уже кладут асфальт.
Обошли самую активную часть по улице Бородинской и по обочине вдоль кучи песка вышли к строящемуся мосту с другой стороны.
Почти четыре месяца назад мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем telegram-канале показал ход работ еще тогда, когда мостовики приступили к монтажу балок нового пролетного строения, которое соединит улицу Армавирскую и Пугачева. На тот момент на объекте установили две балки из 80.
Сейчас объект имеет вполне ощутимые и понятные формы, и непрофессионалу кажется, что большая часть работ уже выполнена. Километр с небольшим улицы Генерала Рыленко однозначно отлично впишется в жизнь горожан, которые сегодня двигаются в обход, делая крюк в 3,2 километра по Кузнецовскому затону. Работа кипит, так что ничего удивительного не будет в случае, если власти объявят о том, что объект будет готов раньше заявленного срока.