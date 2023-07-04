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Published Сегодня, 07:24

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Марсианские горы песка: проверили, как идет стройка «Южных ворот» Уфы

4 июля 2023, 07:24
Фото: mkset.ru

Южная пустыня: Как идет стройка, которая соединит Кузнецовский район с Уфой изнутри

Проведали объект, завершение работ на котором существенно облегчит городской трафик.

В Уфе активно ведутся работы по строительству «Южных ворот» города. В конечном итоге реконструированная улица Пугачева должна стать частью нового транспортного коридора. В масштабный проект также включено строительство новой улицы Генерала Рыленко, а также создание транспортной развязки на пересечении Рыленко с улицей Пугачева.

Сейчас запланированные на двухлетний срок работы идут в самом разгаре. Mkset решил посмотреть, что происходит на стройке «Южных ворот» Уфы и как выглядит будущий транспортный коридор, который должен облегчить жизнь уфимцев.

начало улицы Генерала Рыленко от улицы Софьи Перовскойначало улицы Генерала Рыленко от улицы Софьи Перовской
начало улицы Генерала Рыленко от улицы Софьи Перовской
Фото: mkset.ru

Посмотреть на ход ремонта мы решили не со стороны самих «ворот», а наоборот, из оживленной части Уфы, взяв за точку отсчета улицу Софьи Перовской.

точка отсчета и работы тут идутточка отсчета и работы тут идут
точка отсчета и работы тут идут
Фото: mkset.ru

Со стороны улицы Софьи Перовской начинается огромный овраг между Муксинова и ТСК «Южный полюс» — так пока выглядит будущая улица Генерала Рыленко.

Фото: mkset.ru

Обойти гигантскую стройку можно либо по улице Софьи Перовской, либо по деревянному тоннелю для пешеходов между улицами Мубарякова и Армавирской.

Чуть поодаль от деревянного тоннеля обретает очертания мост, который должен появиться на пересечении улиц Амантая и Зайнаб Биишевой. Здесь планируют построить путепровод длиной 72,2 метра, среднесуточная интенсивность движения в перспективе до 2041 года оценивается в 12 400 легковых автомобилей с расчетной скоростью 60 км/час.

Фото: временное сооружение и будущий капитальный путепровод

Аккурат на этом месте и официальный вход на стройку с паспортом объекта и штабом. Собственно, тут все пароли и явки. Но ничего нового тут мы не узнаем — здесь строится шестиполосная дорога протяженностью 1,15 км. Стоимость работ тоже ни для кого не секрет — 1,2 миллиарда рублей. После штаба профнастил становится серьезной преградой для изучения обстановки до момента, когда песчаный карьер перевоплощается в лес, внизу которого шумит ручей или речушка. Рядом навалены огромные трубы — судя по всему, течь в скором времени она будет по ним.

реку скоро упакуют в трубыреку скоро упакуют в трубы
реку скоро упакуют в трубыреку скоро упакуют в трубы
реку скоро упакуют в трубы
Фото: mkset.ru

У дома по улице Амантая, 2 лестница — спускаемся по ней вдоль речки, бегущей по мусору, и идем к улице Пугачева. Если на всем нашем пути работа шла умеренно интенсивно, то здесь она уже однозначно кипела.

все ближе к сердцу стройки по живописным, но грязноватым местамвсе ближе к сердцу стройки по живописным, но грязноватым местам
все ближе к сердцу стройки по живописным, но грязноватым местамвсе ближе к сердцу стройки по живописным, но грязноватым местам
все ближе к сердцу стройки по живописным, но грязноватым местамвсе ближе к сердцу стройки по живописным, но грязноватым местам
все ближе к сердцу стройки по живописным, но грязноватым местамвсе ближе к сердцу стройки по живописным, но грязноватым местам
все ближе к сердцу стройки по живописным, но грязноватым местамвсе ближе к сердцу стройки по живописным, но грязноватым местам
все ближе к сердцу стройки по живописным, но грязноватым местам
Фото: mkset.ru

Марсианские горы песка, много техники, включая вахтовые автобусы, видимо, для перевозки рабочих, занятых на стройке. Почти полностью установлены балки моста через улицу Пугачева. Под самим мостом очень горячо, там уже кладут асфальт.

внушительно и масштабновнушительно и масштабно
внушительно и масштабновнушительно и масштабно
внушительно и масштабновнушительно и масштабно
внушительно и масштабно
Фото: mkset.ru

Обошли самую активную часть по улице Бородинской и по обочине вдоль кучи песка вышли к строящемуся мосту с другой стороны.

финальная точка. самая "жирная" и впечатляющая.финальная точка. самая "жирная" и впечатляющая.
финальная точка. самая "жирная" и впечатляющая.финальная точка. самая "жирная" и впечатляющая.
финальная точка. самая "жирная" и впечатляющая.финальная точка. самая "жирная" и впечатляющая.
финальная точка. самая "жирная" и впечатляющая.финальная точка. самая "жирная" и впечатляющая.
финальная точка. самая "жирная" и впечатляющая.
Фото: mkset.ru

Почти четыре месяца назад мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем telegram-канале показал ход работ еще тогда, когда мостовики приступили к монтажу балок нового пролетного строения, которое соединит улицу Армавирскую и Пугачева. На тот момент на объекте установили две балки из 80.

Сейчас объект имеет вполне ощутимые и понятные формы, и непрофессионалу кажется, что большая часть работ уже выполнена. Километр с небольшим улицы Генерала Рыленко однозначно отлично впишется в жизнь горожан, которые сегодня двигаются в обход, делая крюк в 3,2 километра по Кузнецовскому затону. Работа кипит, так что ничего удивительного не будет в случае, если власти объявят о том, что объект будет готов раньше заявленного срока.

фото после "крюка" по улице Геологов из салона авто, так улица выглядит со стороны набережной Белойфото после "крюка" по улице Геологов из салона авто, так улица выглядит со стороны набережной Белой
фото после "крюка" по улице Геологов из салона авто, так улица выглядит со стороны набережной Белой
Фото: mkset.ru
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Дороги#Автомобиль#Транспорт#Общественный транспорт#Новости Уфы
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