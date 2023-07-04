«Либо штраф, либо утонете»: уфимцы о скандале с озером, где Машко создает люкс-отдых

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Кажется, десятка пляжей в Уфе превратилась в девятку. Единственный пляж Демского района на озере Карьерном временно не работает — по причине смены арендатора. Однако приостановке его деятельности предшествовали планы уфимской светской львицы Евгении Машко построить на озере «Millenium Park Resort».
Подробно об этой истории мы рассказывали в этом материале. Теперь же мы изучили мнения жителей о том, нужен ли им «Демский карьер» со входом за 200 рублей с человека и видом на дикую сторону озера, где заниматься чистотой никто не собирается.
Часть демчан решила, что после появления люксового отдыха просто продолжит отдыхать на необлагороженном берегу водоема.
— А так-то я за успешный бизнес. Мне вот нравится Кафе «Отдых», например. Шикарно, элитно и никаких хибар со свалками рядом. А половинчатые решения с типа-компромиссами засуньте себе. Неинтересно, — написала Дарья.
Иван Анатольевич саму историю с карьером не оценил, но высказался о попытках одного из участников спровоцировать соседей по району любыми способами отстоять озеро.
— Да мне, честно говоря, бир-бар (безразлично — прим.ред.) на этот карьер, мне он не нужен. Это давно было понятно, что все это поле застроят, вот и все, только принимать никто не хочет. А что демчане? Демчане давно уже старенькие, а молодые тут вообще приезжие, — написал мужчина, объясняя, почему никто не хочет защищать озеро.
Один из комментаторов с ником Сашун комментирует оставленную в чате цитату Машко «для купания определена только одна сторона озера — там, где сейчас проводятся работы. Здесь уже организована работа спасателей. С остальных берегов озеро не предназначено для купания».
— Вот и вся задумка нашей администрации: разрешенную сторону они продали, а там, где нельзя купаться, оставили жителям — нехай сами отсыпают. Поэтому у администрации красиво написано: отдыхать нам не запретили, но там, где разрешено, вы заплатите бабки, а там, где запрещено, либо получите штраф, либо утонете, — пишет он.
Демчанка Марина согласна на новый пляж по новой цене и пытается вразумить часть тех, кто еще вопрошает «доколе».
— Ту часть пляжа никто не трогает, как отдыхали там всегда, так и будут отдыхать бесплатно! Почему раньше вас это не беспокоило? Почему вы не задали вопрос о безопасности людям, которые собирают по 100 рублей сейчас? Их не хотите обвинить косвенно? Опять вчерашний чат пересказывать будем? Вам же ясным языком сказали, что платный пляж будет стоить 200 рублей (на 100 рублей дороже), но комфорт, чистота, безопасность — соответственно, выше. Ну может хватит уже. Давайте жить дружно, — обратилась она к участникам беседы и сообщила, что задала бы вопрос нынешним «хозяевам» данного пляжа. — Почему они каким-то образом получили разрешение на свою деятельность, а вот с Е.Машко требуют сначала убрать косяки за свой счет (выровнять дно, согласно нормативам), а потом только начинать стройку. Об этом не думали? , — вопрошает женщина.
Сашун между тем напомнил, что некоторые городские пляжи город приводит в порядок самостоятельно.
— Смотри: пляж на Монументе очищается, выравнивается, обслуживается — бесплатен. Кашкадан — очищен, выровнен, бесплатен. И тоже там было не фонтан как весело в самом начале, — пишет он.
Пользователь Austin высказался о том, что против платного пляжа с хорошим сервисом и услугами по нормальной цене ничего не имеет.
— Непонятно, почему диалог с жителями начался, мягко говоря, с недостоверной информации — что земля то ли республиканская, то ли федеральная, что карьер к водным объектам не относится, что купание там теперь везде запрещено. Если Евгения настроена на конструктивный диалог и рассчитывает на понимание и поддержку со стороны демчан, зачем вводить людей в заблуждение? , — недоумевает он.
Общее настроение аудитории отразил комментарий одной из участниц.
— Главное, чтобы чистота и порядок были на всей территории объекта. А не так, чтобы вот тут убрали, а там зарасти все ромашками и бутылками. Людям не денег жалко, а жаль их отдавать на сомнительный сервис. Мне в этой теме не нравится ровно один момент. Озеро — не площадка, где можно на половине сделать «башкирский дворик», а вторую половину отгородить забором и завесить развалины баннерами. Озеро — это экосистема. Нельзя вот тут почистить, а вон там пусть срут. Правило ложки дегтя никто не отменял, — написала Дарья.