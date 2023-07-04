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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Какие заболевания являются противопоказанием для употребления мороженого?

4 июля 2023, 11:56
Нутрициолог и коуч Татьяна Якушова поделилась информацией о том, для кого мороженое не является рекомендуемым продуктом.

По словам врача, людям с сахарным диабетом, заболеваниями желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта и ожирением лучше избегать употребления этого холодного лакомства, пишет RT.

Она объяснила, что мороженое может вызывать спазмы желчных протоков, что отрицательно сказывается на процессе пищеварения. Кроме того, врач опровергла распространенный миф о том, что мороженое помогает при лечении простудных инфекционных заболеваний.

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