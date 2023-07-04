Какие заболевания являются противопоказанием для употребления мороженого?

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
По словам врача, людям с сахарным диабетом, заболеваниями желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта и ожирением лучше избегать употребления этого холодного лакомства, пишет RT.
Она объяснила, что мороженое может вызывать спазмы желчных протоков, что отрицательно сказывается на процессе пищеварения. Кроме того, врач опровергла распространенный миф о том, что мороженое помогает при лечении простудных инфекционных заболеваний.