Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ» пройдет с 17 по 21 августа

Мероприятие соберет участников из различных областей искусства и культуры, включая резидентов арт-кластера «Таврида», молодых деятелей культуры и искусства, финалистов и полуфиналистов проектов платформы «Россия — страна возможностей», волонтеров Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, представителей некоммерческих организаций, а также участников РДДМ и Всероссийского конкурса «Твой ход», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».