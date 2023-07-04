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Updated Сегодня, 10:18

Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ» пройдет с 17 по 21 августа

4 июля 2023, 10:18
Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» состоится в период с 17 по 21 августа. Заезд участников запланирован на 16–17 августа, а основная программа пройдет с 18 по 20 августа.

Мероприятие соберет участников из различных областей искусства и культуры, включая резидентов арт-кластера «Таврида», молодых деятелей культуры и искусства, финалистов и полуфиналистов проектов платформы «Россия — страна возможностей», волонтеров Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, представителей некоммерческих организаций, а также участников РДДМ и Всероссийского конкурса «Твой ход», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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