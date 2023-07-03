Врачи спасли жизнь 22-летней пациентке в Подольске

Для того чтобы предотвратить задохновение, ее незамедлительно поместили в реанимацию и провели экстренную операцию. В ходе операции у пациентки прекратилось дыхание, поэтому врачи произвели коникотомию — вскрытие дыхательных путей. Через разрез шеи была установлена специальная трубка для обеспечения дыхания. Благодаря слаженной работе анестезиологов и реаниматологов, восстановление дыхания и других жизненно важных функций заняло всего несколько минут, поделился специалист.