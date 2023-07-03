Врачи спасли жизнь 22-летней пациентке в Подольске

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Как пишет NEWS.ru, в Подольске, пригороде Москвы, молодой женщине удалось спасти жизнь благодаря грамотным действиям врачей. Историю рассказал Артем Гербергаген, заведующий лор-отделением местной больницы. Пациентка была доставлена в больницу бригадой скорой помощи с острой проблемой — у нее возникло воспаление верхних дыхательных путей и сужение гортани.
Для того чтобы предотвратить задохновение, ее незамедлительно поместили в реанимацию и провели экстренную операцию. В ходе операции у пациентки прекратилось дыхание, поэтому врачи произвели коникотомию — вскрытие дыхательных путей. Через разрез шеи была установлена специальная трубка для обеспечения дыхания. Благодаря слаженной работе анестезиологов и реаниматологов, восстановление дыхания и других жизненно важных функций заняло всего несколько минут, поделился специалист.
На следующем этапе лечения пациентке также был проведен срочный абсцесс надгортанника, после чего через неделю дыхательная трубка была удалена. Врач подчеркнул, что в настоящее время состояние женщины хорошее. Хотя она продолжает лечение в отделении лор-заболеваний, ее скоро выписывают.