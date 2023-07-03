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Published Сегодня, 12:57

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В Уфе уже завтра и до осени перекроют улицу Пушкина

3 июля 2023, 12:57
Фото: 1MI

Завтра 4 июля в Уфе перекроют улицу Пушкина от Цюрупы до «Дома Актеров» до 4 сентября

Причиной ограничений на крайне оживленном участке в самом центре стал капремонт водопровода, проинформировали в ГУП «Уфаводоканал».

Улица Пушкина, которая периодически становится закрыта для автомобилей из-за мероприятий на Советской площади, будет закрыта на продолжительный двухмесячный срок. На этот раз причина временного частичного ограничения движения транспорта в проведении первого этапа капитального ремонта водопровода.

Водопровод в недрах улицы Пушкина будут ремонтировать в рамках федерального проекта за счёт средств Фонда национального благосостояния.

Что касается движения автомобилей, но оно будет частично ограничено д от улицы Цюрупы (тот самый поворот на скопление республиканских министерств или же начало Советской площади) до остановки «Дом актёра им. Б. Юсуповой». Стоит отметить, что трафик здесь всегда крайне активный, посему граждан просят заранее планировать свои маршруты во время проведения работ.

В Уфе на время перекроют дорогу в центре города
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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#Транспорт#Дороги#Общественный транспорт#Автомобиль
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