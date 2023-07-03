В Уфе уже завтра и до осени перекроют улицу Пушкина

Что касается движения автомобилей, но оно будет частично ограничено д от улицы Цюрупы (тот самый поворот на скопление республиканских министерств или же начало Советской площади) до остановки «Дом актёра им. Б. Юсуповой». Стоит отметить, что трафик здесь всегда крайне активный, посему граждан просят заранее планировать свои маршруты во время проведения работ.