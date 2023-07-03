В Уфе простились с погибшим в ходе СВО ветераном Чечни Сергеем Антипиным

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В Уфе 1 июня простились с погибшим в ходе специальной военной операции 44-летним Сергеем Антипиным. Как сообщает глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов, военнослужащий посмертно был награжден орденом Мужества.
Известно, что с 1997 по 1999 года Сергей Антипин служил по призыву, в 1997 года принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. В октябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации, погиб 17 июня.