В Уфе нетрезвый водитель с подложными госномерами ехал со скоростью 225 км/ч

Так, сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что мужчина передвигался с подложными госномерами, действующие номера мужчина снял ранее и убрал в багажник авто. Помимо этого ранее он попал в ДТП, столкнувшись с другой машиной, после чего скрылся с места происшествия.