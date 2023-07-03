mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В Уфе нетрезвый водитель с подложными госномерами ехал со скоростью 225 км/ч

3 июля 2023, 15:07

В Уфе задержали нетрезвого водителя, ехавшего со скоростью 225 км/ч

В выдыхаемом воздухе мужчины, 35-летнего жителя Оренбургской области, алкотестер выявил 0,654 мг/л этилового спирта, сообщили в ГИБДД по РБ

В Уфе нетрезвый мужчина за рулем Audi в течение одного дня 27 раз превышал скорость. В Какой-то момент скорость движения автомобиля превысила 220 километров в час. Однако нетрезвое вождение и многократное превышение скорости оказались далеко не единственными допущенными им правонарушениями.

Так, сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что мужчина передвигался с подложными госномерами, действующие номера мужчина снял ранее и убрал в багажник авто. Помимо этого ранее он попал в ДТП, столкнувшись с другой машиной, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники ДПС отследили маршрут передвижения нарушителя и блокировали его легковушку на ул. Большой Шелководной. По всем выявленным нарушениям полицейские составили административные протоколы, которые в ближайшее время будут рассматриваться в суде. Иномарка нетрезвого водителя помещена на спецстоянку.

#Новости Уфы#Транспорт#Автомобиль#Алкоголь#ГИБДД#Погоня ГИБДД#Происшествия#Город#Азамат Нухов
Подпишитесь
Доводит до психоза: уфимцы пожаловались на жуткие звуки на улице и в квартирах
Сегодня, 09:58
«Классика жанра»: что думают жители Башкирии о мэре Межгорья, платившем себе премии
Сегодня, 08:11
Башкирию накроют магнитные бури: названы конкретные даты
Сегодня, 04:09
Перевалит за +30: аномальная жара накроет Башкирию уже на этой неделе
Сегодня, 05:45
На популярном озере в Уфе, где бизнесвумен Машко создает вип-отдых, запретили купание
Сегодня, 06:36
Жители Башкирии могут получить штрафы на сумму до 250 тысяч рублей
Сегодня, 09:29