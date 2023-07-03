В Уфе нетрезвый водитель с подложными госномерами ехал со скоростью 225 км/ч

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В Уфе нетрезвый мужчина за рулем Audi в течение одного дня 27 раз превышал скорость. В Какой-то момент скорость движения автомобиля превысила 220 километров в час. Однако нетрезвое вождение и многократное превышение скорости оказались далеко не единственными допущенными им правонарушениями.
Так, сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что мужчина передвигался с подложными госномерами, действующие номера мужчина снял ранее и убрал в багажник авто. Помимо этого ранее он попал в ДТП, столкнувшись с другой машиной, после чего скрылся с места происшествия.
Сотрудники ДПС отследили маршрут передвижения нарушителя и блокировали его легковушку на ул. Большой Шелководной. По всем выявленным нарушениям полицейские составили административные протоколы, которые в ближайшее время будут рассматриваться в суде. Иномарка нетрезвого водителя помещена на спецстоянку.