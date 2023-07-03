В центре Уфы под снос пойдут десятки жилых домов

Известно, что снос домов производится в рамках реконструкции улицы им. города Галле на участке от улицы Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева. В июне на портале Госзакупок был опубликован тендер на проведения работ, начальная сумма контракта составляла 905 миллионов рублей. На данный момент определение подрядчика по данному тендеру приостановлено по жалобе.