В центре Уфы под снос пойдут десятки жилых домов

Posted Сегодня, 03:56
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Мэрия Уфы расширила список домов, которые в будущем будут снесены в рамках реконструкции улицы Галле.
Напомним, что список был утвержден мэром города еще в октябре прошлого года, сейчас же в него были внесены еще несколько жилых построек.
Так, сносу подлежат дома по адресам:
— Мурманская, 24, 22, 19, 16, 26, 5;
— Комсомольская, 42, 46, 46а;
— Бессонова, 42а, 44;
— Оборонная, 8, 9, 11, 13а, 15, 7, 13, 6, 7д, 7в, 33, 6а, 2 м, 296, 27а, 276, 7з, 7/2, 17, 66;
— Казанская, 28, 32, 34, 42, 39, 29, 43, 41, 37, 40, 38, 36, 33, 30, 36а, 38а;
— Районная, 138, 138а, 184, 142, 1406, 140а, 140;
— имени города Галле, 8а, 8, 10;
— переулок Оборонный, 2, 3, 1, 12, 10, 6, 8;
— Северная, 2а, 11.
Известно, что снос домов производится в рамках реконструкции улицы им. города Галле на участке от улицы Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева. В июне на портале Госзакупок был опубликован тендер на проведения работ, начальная сумма контракта составляла 905 миллионов рублей. На данный момент определение подрядчика по данному тендеру приостановлено по жалобе.