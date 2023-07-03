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Posted Вчера, 15:24

Published Вчера, 15:24

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

В Госдуме одобрили идею по увеличению числа младших воспитателей в детсадах

3 июля 2023, 15:24
Первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова высказалась о предложении по увеличению числа работников в дошкольных учреждениях.

По ее словам, в некоторых детских садах действительно не хватает воспитателей, поэтому группы объединяются, что отрицательно сказывается на детях, пишет RT.

Она привела пример группы, в которой оказалось более 40 детей, и всего два воспитателя занимаются ими. В такой ситуации сложно обеспечить достаточное внимание к каждому ребенку. Кроме того, в таких условиях воспитателям будет трудно проводить развивающие занятия. Они будут сконцентрированы на основных потребностях детей, таких как переодевание, поддержание порядка и безопасности.

Лантратова также отметила, что готова рассмотреть меры поддержки младших воспитателей. Она считает, что предоставление определенных льгот может помочь привлечь женщин, которые хотят работать и одновременно присматривать за своими детьми. Иногда бывает так, что женщина работает в детском саду, но ее собственный ребенок не может туда поступить по каким-то причинам. В такой ситуации женщина вынуждена оставаться в декретном отпуске. По словам Лантратовой, главная цель поддержки — обеспечить достаточное внимание и заботу со стороны воспитателей к детям.

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