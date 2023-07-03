В Госдуме одобрили идею по увеличению числа младших воспитателей в детсадах

Posted Вчера, 15:24
Published Вчера, 15:24
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
По ее словам, в некоторых детских садах действительно не хватает воспитателей, поэтому группы объединяются, что отрицательно сказывается на детях, пишет RT.
Она привела пример группы, в которой оказалось более 40 детей, и всего два воспитателя занимаются ими. В такой ситуации сложно обеспечить достаточное внимание к каждому ребенку. Кроме того, в таких условиях воспитателям будет трудно проводить развивающие занятия. Они будут сконцентрированы на основных потребностях детей, таких как переодевание, поддержание порядка и безопасности.
Лантратова также отметила, что готова рассмотреть меры поддержки младших воспитателей. Она считает, что предоставление определенных льгот может помочь привлечь женщин, которые хотят работать и одновременно присматривать за своими детьми. Иногда бывает так, что женщина работает в детском саду, но ее собственный ребенок не может туда поступить по каким-то причинам. В такой ситуации женщина вынуждена оставаться в декретном отпуске. По словам Лантратовой, главная цель поддержки — обеспечить достаточное внимание и заботу со стороны воспитателей к детям.