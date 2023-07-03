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Published Сегодня, 13:06

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В Башкирии ветер оставил без крыши здания школы

3 июля 2023, 13:06
Фото: Новости. Уфа Башкортостан// Telegram
Сильным порывом ветра снесло кровлю на здании школы в Дуванском районе республики, сообщает тг-канал «Новости. Уфа Башкортостан»

По информации телеграм-канала, инцидент произошел в минувшие выходные в селе Ариево Дуванского района республики. Сообщается, что на данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы. Вернуть крышу в прежнее состояние планируется до 10 июля.

Фото: Новости. Уфа Башкортостан// Telegram

Напомним, ранее В Уфе за сутки зарегистрировали четыре случая падения деревьев на фоне усиления порывов ветра. Помимо этого в Ленинском районе Уфы ветром снесло кровельный лист.

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