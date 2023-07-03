В Башкирии ветер оставил без крыши здания школы

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
По информации телеграм-канала, инцидент произошел в минувшие выходные в селе Ариево Дуванского района республики. Сообщается, что на данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы. Вернуть крышу в прежнее состояние планируется до 10 июля.
Напомним, ранее В Уфе за сутки зарегистрировали четыре случая падения деревьев на фоне усиления порывов ветра. Помимо этого в Ленинском районе Уфы ветром снесло кровельный лист.