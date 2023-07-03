В Башкирии собака откусила 14-летнему подростку часть носа

Известно, что в сначала лет в травмпункт РДКБ обратилось 1 600 человек, многие из которых, по данным Айрата Рахматуллина, столкнулись с агрессией со стороны собак. Глава ведомства просит родителей объяснять ребенку, как нужно обращаться с собаками.