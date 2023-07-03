В Башкирии собака откусила 14-летнему подростку часть носа

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Врачи детской клинической больницы прооперировали 14-летнего мальчика, который пострадал от укуса собаки. Как сообщает министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, животное откусило подростку ¾ носа и существенно повредило верхнюю губу.
В ходе сложную реконструктивно-пластической операции анатомия лицевой области удалось полностью восстановить. Сейчас мальчик продолжает лечение, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Однако после выписки из РДКБ его ждет вторая пластическая операция, но уже в НМИЦ Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
Известно, что в сначала лет в травмпункт РДКБ обратилось 1 600 человек, многие из которых, по данным Айрата Рахматуллина, столкнулись с агрессией со стороны собак. Глава ведомства просит родителей объяснять ребенку, как нужно обращаться с собаками.