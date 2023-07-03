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В Башкирии собака откусила 14-летнему подростку часть носа

3 июля 2023, 09:20
Фото: 1MI

В Башкирии врачи прооперировали пострадавшего от укуса собаки 14-летнего подростка

Операция по восстановлению носа и верхней губы проводилась в РДКБ, сообщает министр здравоохранения РБ.

Врачи детской клинической больницы прооперировали 14-летнего мальчика, который пострадал от укуса собаки. Как сообщает министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, животное откусило подростку ¾ носа и существенно повредило верхнюю губу.

В ходе сложную реконструктивно-пластической операции анатомия лицевой области удалось полностью восстановить. Сейчас мальчик продолжает лечение, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Однако после выписки из РДКБ его ждет вторая пластическая операция, но уже в НМИЦ Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Известно, что в сначала лет в травмпункт РДКБ обратилось 1 600 человек, многие из которых, по данным Айрата Рахматуллина, столкнулись с агрессией со стороны собак. Глава ведомства просит родителей объяснять ребенку, как нужно обращаться с собаками.

#Элина Сайфранова#Общество#Новости Башкирии#Животные#Домашние животные#Собаки#Больница
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