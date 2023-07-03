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Все стояли на ушах: как вечеринка в обычном клубе Уфы обернулась трагедией

3 июля 2023, 10:46
Фото: 1MI

В Башкирии владелец клуба, застреливший 21-летнего парня, отправится под суд

В ходе конфликта, возникшего между администрацией и посетителями заведения, владелец клуба выстрелил в 21-летнего молодого человека. Спустя неделю после инцидента тот скончался в медучреждении, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, зимой 2009 года между владельцем и администратором ночного клуба «Точка» и двумя посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого собственник помещения открыл стрельбу из неустановленного травматического бесствольного оружия. Мужчина выстрелил в одного из посетителей — 21-летний молодой человек скончался спустя неделю после инцидента.

Уголовное дело было приостановлено. Подозреваемого объявили в розыск. Спустя 13 лет после трагических событий, в 2023 году, следователи провели повторный допрос одного из свидетелей, который дал показания, изобличающие вину обвиняемого.

Отмечается, что свою вину в инкриминируемом преступлении подозреваемый не признал. Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.

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#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Стрельба#Убийство#Жестокое убийство#Общество#Происшествия
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