Все стояли на ушах: как вечеринка в обычном клубе Уфы обернулась трагедией

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
По версии следствия, зимой 2009 года между владельцем и администратором ночного клуба «Точка» и двумя посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого собственник помещения открыл стрельбу из неустановленного травматического бесствольного оружия. Мужчина выстрелил в одного из посетителей — 21-летний молодой человек скончался спустя неделю после инцидента.
Уголовное дело было приостановлено. Подозреваемого объявили в розыск. Спустя 13 лет после трагических событий, в 2023 году, следователи провели повторный допрос одного из свидетелей, который дал показания, изобличающие вину обвиняемого.
Отмечается, что свою вину в инкриминируемом преступлении подозреваемый не признал. Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.