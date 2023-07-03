Все стояли на ушах: как вечеринка в обычном клубе Уфы обернулась трагедией

Уголовное дело было приостановлено. Подозреваемого объявили в розыск. Спустя 13 лет после трагических событий, в 2023 году, следователи провели повторный допрос одного из свидетелей, который дал показания, изобличающие вину обвиняемого.



Отмечается, что свою вину в инкриминируемом преступлении подозреваемый не признал. Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.