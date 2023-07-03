В лесах Башкирии медведи напали на мужчин

Второй случай нападения произошел около деревни Ахмерово в Белорецком районе. Медведь напал на пастуха, который верхом на лошади искал людей. На лошади мужчине и удалось ускакать от нападающего медведя в направлении деревни. Животное еще некоторое время преследовал пастуха, однако все же вернулся в лес.