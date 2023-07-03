В лесах Башкирии медведи напали на мужчин

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Недалеко от хутора Торгаска Ишимбайского района медведь напал на грибника. Как сообщили в Министерстве природопользования и экологии РБ, инцидент произошло 28 июня около полудня в лесу. Медведь нанес ему травмы на спине и голове.
К счастью, мужчине удалось самостоятельно вернуться домой и вызвать «скорую». Припадавшему уже оказана медицинская помощь.
Специалисты полагают, что человек и животное независимо от друг друга оказались в одному месте и если бы медведь стал инициатором нападения, то мужчина «смог бы уйти живым». Сейчас на хищника ведется охота.
Второй случай нападения произошел около деревни Ахмерово в Белорецком районе. Медведь напал на пастуха, который верхом на лошади искал людей. На лошади мужчине и удалось ускакать от нападающего медведя в направлении деревни. Животное еще некоторое время преследовал пастуха, однако все же вернулся в лес.
— Медведь, угрожавший жителям д. Ахмерово, был добыт в рамках охоты в целях регулирования численности медведей, — заявили в ведомстве.
Это был самец в возрасте 4-5 лет и весом около 120 кг.