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Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

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Стало известно, какая погода ожидается в июле на курорте «Солёные озера»

3 июля 2023, 16:45
Фото: Администрация курорта "Солёные озёра"
В администрации популярного среди жителей Башкирии курорта в соседнем регионе сообщают о приходе летней жары.

Так, уже в начале этой недели синоптики прогнозируют дневную температуру +32, +35 градусов Цельсия, а уже в выходные температура воздуха днем превысит 39 градусов. Так же жарко будет и в начале следующей недели. В ночное время температура воздуха ожидается на отметке не ниже +20 градусов. Осадков на территории курортного города в указанный период не ожидается.

Отмечается, что по данным центра погоды «Фобос», второй месяц лета на территории ПФО обезает быть по-настоящему тёплым. Ожидаемая среднемесячная температура воздуха превысит норму на 1,5-2 градуса. Однако во второй половине месяца все ожидаются кратковременные грозы.

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#Азамат Нухов
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