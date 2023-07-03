Стало известно, какая погода ожидается в июле на курорте «Солёные озера»

Так, уже в начале этой недели синоптики прогнозируют дневную температуру +32, +35 градусов Цельсия, а уже в выходные температура воздуха днем превысит 39 градусов. Так же жарко будет и в начале следующей недели. В ночное время температура воздуха ожидается на отметке не ниже +20 градусов. Осадков на территории курортного города в указанный период не ожидается.