Стал известен размер средней пенсии в Башкирии

Фонд пенсионного и социального страхования в Башкирии также сообщил, что в республике не все пенсионеры отдыхают после выхода на пенсию, так 12 тысячи пенсионеров продолжают работать, в свою очередь отметим, что у работающих пенсионеров пенсии не индексируются, а значит остаются несколько меньше, чем у тех, кто прекратил работу и вышел на заслуженный отдых.