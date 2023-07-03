Стал известен размер средней пенсии в Башкирии

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Из отчета республиканского статистического ведомства следует, что на 1 июня нынешнего года в Башкирии насчитывалось 1 139 315 пенсионеров, и на эту же дату средний размер назначенной пенсии составил 19 038 рублей, что на 6,3% больше чем в прошлом году. На 1 июня 2022 года средняя начисленная пенсия составляла 17 910 рублей.
Стоит отметить, что за год снизилось и количество пенсионеров в Башкирии. Их к июню 2023 года насчитали на 13 700 человек меньше, чем к июня 2022 года.
Фонд пенсионного и социального страхования в Башкирии также сообщил, что в республике не все пенсионеры отдыхают после выхода на пенсию, так 12 тысячи пенсионеров продолжают работать, в свою очередь отметим, что у работающих пенсионеров пенсии не индексируются, а значит остаются несколько меньше, чем у тех, кто прекратил работу и вышел на заслуженный отдых.