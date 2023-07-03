Саудовская Аравия сохранит уровень добычи нефти в августе на уровне июля

В течение двух месяцев объем добычи нефти составит 9 миллионов баррелей в сутки. Это означает, что королевство продолжает добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в день. Кроме того, к этому сокращению следует добавить еще 500 тысяч баррелей в сутки, о которых ранее сообщалось, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».