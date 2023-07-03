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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Саудовская Аравия сохранит уровень добычи нефти в августе на уровне июля

3 июля 2023, 13:20
Саудовская Аравия продолжит добывать нефть в августе на уровне, идентичном июлю, сообщает министерство энергетики страны.

В течение двух месяцев объем добычи нефти составит 9 миллионов баррелей в сутки. Это означает, что королевство продолжает добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в день. Кроме того, к этому сокращению следует добавить еще 500 тысяч баррелей в сутки, о которых ранее сообщалось, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Меры по сокращению добычи нефти, принятые несколькими мировыми производителями, помогают стабилизировать цены на нефть и даже незначительно повысить их. Однако Соединенные Штаты выражают недовольство этой ситуацией и настаивают на увеличении добычи нефти.

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