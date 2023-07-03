Саудовская Аравия сохранит уровень добычи нефти в августе на уровне июля

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В течение двух месяцев объем добычи нефти составит 9 миллионов баррелей в сутки. Это означает, что королевство продолжает добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в день. Кроме того, к этому сокращению следует добавить еще 500 тысяч баррелей в сутки, о которых ранее сообщалось, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Меры по сокращению добычи нефти, принятые несколькими мировыми производителями, помогают стабилизировать цены на нефть и даже незначительно повысить их. Однако Соединенные Штаты выражают недовольство этой ситуацией и настаивают на увеличении добычи нефти.