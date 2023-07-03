Пожар произошел на железной дороге в Башкирии

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
Сообщается, что инцидент произошел ранее сегодня на 1664-м километре перегона Тавтиманово-Иглино. Сообщение о возгорании поступило около 21:00. К месту сразу же были направлены подразделения МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и добровольной пожарной команды, всего 12 человек и 4 единицы техники.
По прибытии происходило горение кабины тепловоза и машинного отделения. Пожар был локализован в течение 30 минут на площади порядка 20 кв.метров. Погибших и пострадавших нет.
Отмечается, что из-за пожара произошла задержка в расписании движения пригородного поезда №6420 Уфа − Улу-Теляк. Поезд следует по маршруту с отставанием от графика на 40 минут.