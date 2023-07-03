Пожар произошел на железной дороге в Башкирии

Сообщается, что инцидент произошел ранее сегодня на 1664-м километре перегона Тавтиманово-Иглино. Сообщение о возгорании поступило около 21:00. К месту сразу же были направлены подразделения МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и добровольной пожарной команды, всего 12 человек и 4 единицы техники.