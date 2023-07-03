На популярном озере в Уфе, где бизнесвумен Машко создает вип-отдых, запретили купание

Местные жители тогда завалили соцсети главы Демского района Антона Тарасова вопросами о судьбе единственного официального пляжа района. Однако ответов на свои вопросы на страничке в соцсетях никто из вопрошающих так и не получил. Журналист Mkset обратился к самой Евгении Машко, которая успокоила демчан, сообщив, что ее проект разместится лишь на одной из сторон озера, а доступ к пляжу ни у кого не отнимут. Со слов Машко, желающие будут отдыхать на территории резорта за некую плату, а все остальные будут иметь возможность отдыхать так, как они привыкли.