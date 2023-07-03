На популярном озере в Уфе, где бизнесвумен Машко создает вип-отдых, запретили купание

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Еще в начале нынешнего года, сразу после того, как отгремели салютами новогодние праздники, стало известно о планах уфимской светской львицы Евгении Машко создать на озере Карьерное (Глубокое) в Демском районе Уфы — популярном водоеме, где любят отдыхать демчане — круглогодичный центр отдыха люкс-класса Millenium Park Resort.
Местные жители тогда завалили соцсети главы Демского района Антона Тарасова вопросами о судьбе единственного официального пляжа района. Однако ответов на свои вопросы на страничке в соцсетях никто из вопрошающих так и не получил. Журналист Mkset обратился к самой Евгении Машко, которая успокоила демчан, сообщив, что ее проект разместится лишь на одной из сторон озера, а доступ к пляжу ни у кого не отнимут. Со слов Машко, желающие будут отдыхать на территории резорта за некую плату, а все остальные будут иметь возможность отдыхать так, как они привыкли.
В мае после Инвестчаса с главой Башкирии стало известно, что «проект уникального парка отдыха с этно-деревней и российским центром иппо- и апитерапии рядом с городом Millennium Park Resort» получил статус «масштабного», а значит компания «Созвездие первых» может получить землю без торгов.
Наступило лето — и вопрос с озером встал ребром. Mkset уже писал о том, как демчанке не удалось попасть на пляж в июне из-за VIP-стройки, однако тогда в мэрии Уфы сообщили, что закрывали пляж на время для того, чтобы отсыпать песком пляж.
Мы посетили озеро и изучили ту самую «бесплатную», то есть неофициальную, сторону озера, где активно купаются и отдыхают граждане.
Как удалось увидеть корресподенту на месте, один из берегов «платной» части озера заняли деревянные мостки — там, вероятно, разместится пирс или же какой-то другой объект. Стройка, но на наш взгляд, не капитальная идет и на берегу, виднеется силуэт деревянных сооружений неясного назначения. На платном пляже помимо строительных работ есть и отдыхающие. На облагороженную территорию они попали за 100 рублей «с носа».
Эту информацию мы получили от молодого человека, который принимает оплату за посещение пляжа на входе. За достоверность предоставленной им информации ручаться не можем, но приведем ее для формирования общей картины.
— Строят тут резорт Машко, мы последний сезон дорабатываем как пляж, они только готовятся, вход 100 рублей с человека, плюс 200 — за машину, — обрисовал ситуацию работник.
Визит Mkset на озеро пришелся на вечер пятницы, а уже в субботу в одном из многочисленных и популярных чатов с местными жителями «Демчане» начался сущий кошмар. Жители негодовали и сообщали, что по пляжу якобы ходят сотрудники полиции и будто бы даже раздают листовки о том, что купаться на озере запрещено.
Однако гольные недовольства длились недолго, ведь в чат пригласили саму Евгению Машко, которая рассказала демчанам о том, что бесплатную сторону озера никто не тронет. Машко неоднократно подчеркнула, что на озере сейчас «работает» вовсе не она и не ее компания, а абсолютно другие арендаторы.
Похожую информацию Евгения Машко весной озвучила корреспонденту Mkset, но теперь в ней появился ряд подробностей. Свои объяснения Евгения Машко записывала голосовыми сообщениями, перед этим опубликовав личную переписку с неравнодушной гражданкой.
Так, по словам светской львицы Машко, на сегодняшний день озеро на Демском карьере не подходит по нормативам дна, и на территории с листовками о запрете купания ходят правоохранители.
— Это озеро — не водоём, Водный кодекс на него не действует. Если нет юристов в чате, я вам скажу — это озеро Карьерное искусственно вырыто. Поскольку здесь много лет были всякие безобразия, убийства, бутылки, драки, пьянки и тому подобное, несколько лет назад отдали людям это в аренду, которые, насколько я знаю, собирают за вход 100 рублей. Они поставили биотуалеты, что-то там ещё сделали, убирают территорию и сидят, собственно, охраняют эту территорию. Так происходит несколько лет, — пояснила Машко.
Бизнесвумен попыталась донести до демчан, что облагораживание единственного для купания озера в Деме — это задача, которую ставит президент страны. Машко также предложила тем, у кого есть деньги, «облагородить, оградить, поставить там шезлонги туалет, провести воду, свет, газ», а именно «скинуться и сделать это коллективным проектом».
В реале нужно на 350-500 тысяч рублей насыпать песка в озеро, потому что, к сожалению, глубина озера не подходит под норму пляжа, поэтому полиция сегодня раздает листовки о запрете купания. Вы можете пойти в администрацию, хотя я сомневаюсь, что они найдут деньги, чтобы засыпать пляж, потому что не было сделано всё, — разъяснила Евгения Машко.
Mkset в свою очередь обратился в пресс-службу Управления гражданской защиты, где нам сообщили, что «пляж пока не открыт в связи со сменой арендатора, но, несмотря на это, там дежурят спасатели, так как вероятность того, что люди по привычке будут ходить и купаться, велика».
Стоит отметить, что в 2021 году Mkset проводил обзорную экскурсию по официальным пляжам города, и на Демском пляже озера Карьерного спасатели откровенничали о том, что озеро не просто так называется Глубоким, а вход в воду с резкими обрывами вглубь и правда не соответствует нормам.
— Озеро Карьерное не закрывают от жителей. По информации, представленной районом, на озере отсыпают береговую линию, где жители могут отдыхать и купаться. Отсыпку делают, чтобы дно и берег озера были пологими и удобными для входа в воду. В работе используется два вида песка — крупная и мелкая (пляжная) фракция.
Подчеркнем, что для купания определена только одна сторона озера — там, где сейчас проводятся работы. Здесь уже организована работа спасателей. Обращаем ваше внимание, что с остальных берегов озеро не предназначено для купания в связи с тем, что во время проверки, водолазы выявили обрывистость дна и множество омутов.
Что касается дальнейшего благоустройства озера Карьерное, действительно, инвестор планирует строительство круглогодичного центра отдыха. Сейчас работы на стадии согласования. Рассчитываем, что появление данного центра не должно помешать жителям и гостям отдыхать на берегу озера, — сообщали в июне в мэрии города.
Вот такая история пляжа Шредингера, который вроде бы есть, а вроде бы нет. Mkset следит за развитием событий.