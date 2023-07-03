Маму ребенка-инвалида в Башкирии сняли с очереди на жилье после помощи Бастрыкина

Напомним, на первых порах семье Закировых предлагали жилье в доме по улице Северная, 14а в городе Туймазы. Однако семья нашла в себе силы не соглашаться на первое предложенное жилье (в не признанном аварийным доме с износом в 72%) и продолжила борьбу. А те, кто согласился получить жилье на Северной, сейчас сообщают о том, что в их доме якобы есть неполадки с вентиляцией, но газоснабжение в доме работает. Жители боятся трагедии и взывают о помощи к федеральным властям, так как им пока что предложили провести капитальный ремонт многострадального дома за свой счет.