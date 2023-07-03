Маму ребенка-инвалида в Башкирии сняли с очереди на жилье после помощи Бастрыкина

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Отец семейства Марат Закиров несколько лет боролся за положенную законом квартиру и получил ее, однако для этого мужчина применил, пожалуй, все возможные и даже невозможные меры.
Он с семьей обращался лично к главе Башкирии в ходе его визита в Туймазы, но Радий Хабиров сообщил, что «он не прокурор». Марат Закиров дошел до генерального прокурора РФ Игоря Краснова, до главы следкома Александра Бастрыкина, помогали ему в его борьбе и башкирские депутаты. Так, в конце ноября прошлого года семья Закировых получила положенное жилье после ряда уголовных дел.
Однако вскоре Марат Закиров и его супруга Сирина Закирова обратились в Туймазинский межрайонный суд с исковым заявлением к властям района о защите жилищных прав, в связи с тем, что мама ребенка была принята на учёт в качестве нуждающейся в жилом помещении (в категории инвалиды семьи, имеющие детей — инвалидов) вместе с сыном.
— Обратились мы в суд согласно Постановлению Конституционного Суда города Санкт-Петербурга от 1 февраля 2021 года! Где рассматривали жалобу гражданки Г., именно по 3.ч 2 57 ст. ЖК РФ, и Конституционный суд разъяснил, что в особых случаях, когда гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, и его опекун, осуществляющий постоянный уход, имеет право на внеочередное жилье помещение по договору социального найма, — рассказал Mkset Марат Закиров.
Свой особый случай семья смогла подтвердить в суде первой инстанции Туймазинского межрайонного суда, где судья Гульнара Липатова вынесла решение обязать власти района предоставить вне очереди Сирине Закировой жилое помещение площадью не менее 42 кв. метров, отвечающее санитарным и техническим требованиям. А основанием для принятия такого решения стало то, что ребёнок-инвалид нуждается в постоянном уходе и контроле ввиду наличия двух тяжелых заболеваний.
— Да, ему было предоставлено жилое помещение 33,5 квадратных метра, но его несовершеннолетний возраст и его заболевания делают невозможным проживание его одного! Однако чиновники Туймазинского района решили ещё и незаконно снять с очереди мою супругу, так как предоставили моему сыну жилое помещение. С чем мы не можем согласиться — нами была написана жалоба в Следственный комитет РФ ещё в декабре 2022 года, — поделился новым поворотом в истории, которая еще в ноябре казалась со счастливым концом, Марат Закиров.
По словам многодетного отца, его жалоба была перенаправлена в Туймазинский СК по Башкирии, где, по мнению Марата Закирова, следователь на протяжении четырех месяцев якобы занимался укрывательством чиновников города Туймазы и не возбуждал уголовное дело о незаконном снятии супруги с учёта как нуждающейся в улучшении жилищных условий.
В историю снова вмешался главный следователь России Александр Бастрыкин, после чего в мае 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье 285 ч.1 — «злоупотребление должностными полномочиями».
Марат Закиров полагает, что «судья Верховного Суда Индан И. Я. без основания отменила решение первой инстанции от 13 января 2023 года», а следователь якобы говорил, что глава города и района Туймазов Айдар Суфиянов обратился в Верховный суд только лишь для того, чтобы определить источник финансирования.
Определение Верховного суда от 16 мая 2023 года семья Закировых однозначно собирается оспорить в Шестом кассационном Суде общей юрисдикции, ведь родители уверены в том, что решение первой инстанции отменили в Верховном суде необоснованно.
— Мы доказываем, что ребенку нужен ежеминутный контроль и уход, а ответчик не смог это опровергнуть, не привел доказательства, но судья Верховного суда взяла и отменила. Явно это было сделано для того, чтобы не возбуждать уголовное дело! Пытаются нас сломать таким образом, через суды. Да, конечно, против нас воюет целая армия чиновников, не имея совести, борются с семьями с детьми-инвалидами! — рассказал Марат Закиров о своей истории, в которой пока не видно конца.
Напомним, на первых порах семье Закировых предлагали жилье в доме по улице Северная, 14а в городе Туймазы. Однако семья нашла в себе силы не соглашаться на первое предложенное жилье (в не признанном аварийным доме с износом в 72%) и продолжила борьбу. А те, кто согласился получить жилье на Северной, сейчас сообщают о том, что в их доме якобы есть неполадки с вентиляцией, но газоснабжение в доме работает. Жители боятся трагедии и взывают о помощи к федеральным властям, так как им пока что предложили провести капитальный ремонт многострадального дома за свой счет.