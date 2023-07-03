Крики ворон, магнитные бури и потепление до +30 в Башкирии

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Конфликт разворачивается между администрацией Дёмского парка и местными жителями. По их словам, в парке по неизвестным причинам включают звуки пения птиц. Особенно демчан поразили крики ворон, транслируемые в парке, ранним утром. Как пояснили в администрации, это делается для того, чтобы птицы, обитающие в близлежащих лесных массивах, поменяли место своей дислокации.
Квартал ограниченный улицами Коммунистической, Зенцова, Чернышевского и Аксакова в самом центре Уфы ждет масштабное преображение. Густо «населенный» объектами культурного наследия и производствами квартал частично будет частично снесен, а на площади в 4,5 гектара появится несколько небоскребов, способных вместить 2318 жителей. Намерены власти построить жилье не много и не мало — 69,5 тысяч квадратных метров.
В Уфе нетрезвый мужчина за рулем Audi в течение одного дня 27 раз превышал скорость. В Какой-то момент скорость движения автомобиля превысила 220 километров в час. Однако нетрезвое вождение и многократное превышение скорости оказались далеко не единственными допущенными им правонарушениями.
Потепление ожидает жителей республики уже в начале текущей недели. К примеру, уже завтра, 4 июля, температура воздуха днем составит до +30 градусов Цельсия. Местами также ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный, северный умеренный.
Вместе с потеплением в Башкирию также придут магнитные бури. Так, в июле в республике, по данным «Лаборатории солнечной астрономии», период сильных магнитных бурь начнется все 9 июля, в этот день магнитосфера будет возбуждена. Уже 12 и 13 июля прогнозируются магнитные бури уровня G1.