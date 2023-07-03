Крики ворон, магнитные бури и потепление до +30 в Башкирии

Конфликт разворачивается между администрацией Дёмского парка и местными жителями. По их словам, в парке по неизвестным причинам включают звуки пения птиц. Особенно демчан поразили крики ворон, транслируемые в парке, ранним утром. Как пояснили в администрации, это делается для того, чтобы птицы, обитающие в близлежащих лесных массивах, поменяли место своей дислокации.