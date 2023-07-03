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Posted Сегодня, 16:47

Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Крики ворон, магнитные бури и потепление до +30 в Башкирии

3 июля 2023, 16:47
О главных событиях 3 июля в Уфе и республике — в дайджесте Mkset

Конфликт разворачивается между администрацией Дёмского парка и местными жителями. По их словам, в парке по неизвестным причинам включают звуки пения птиц. Особенно демчан поразили крики ворон, транслируемые в парке, ранним утром. Как пояснили в администрации, это делается для того, чтобы птицы, обитающие в близлежащих лесных массивах, поменяли место своей дислокации.

Квартал ограниченный улицами Коммунистической, Зенцова, Чернышевского и Аксакова в самом центре Уфы ждет масштабное преображение. Густо «населенный» объектами культурного наследия и производствами квартал частично будет частично снесен, а на площади в 4,5 гектара появится несколько небоскребов, способных вместить 2318 жителей. Намерены власти построить жилье не много и не мало — 69,5 тысяч квадратных метров.

В Уфе нетрезвый мужчина за рулем Audi в течение одного дня 27 раз превышал скорость. В Какой-то момент скорость движения автомобиля превысила 220 километров в час. Однако нетрезвое вождение и многократное превышение скорости оказались далеко не единственными допущенными им правонарушениями.

Потепление ожидает жителей республики уже в начале текущей недели. К примеру, уже завтра, 4 июля, температура воздуха днем составит до +30 градусов Цельсия. Местами также ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный, северный умеренный.

Вместе с потеплением в Башкирию также придут магнитные бури. Так, в июле в республике, по данным «Лаборатории солнечной астрономии», период сильных магнитных бурь начнется все 9 июля, в этот день магнитосфера будет возбуждена. Уже 12 и 13 июля прогнозируются магнитные бури уровня G1.

#Азамат Нухов
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