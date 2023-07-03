«Классика жанра»: что думают жители Башкирии о мэре Межгорья, платившем себе премии

По версии следствия, мэр закрытого города в Башкирии в течение нескольких месяцев получал премии, которые сам же себе и начислил. Его уже арестовали почти на два месяца. Изучили реакцию жителей Башкирии на ситуацию с мэром города

В конце июня следователи Башкирии сообщили о том, что мэр закрытого города Межгорье Вячеслав Калугин подозревается в незаконном присвоении денежных средств. По версии следователей, Калугин издал распоряжение, согласно которому в бухгалтерии ему за несколько месяцев необоснованно начислили порядка 1,3 млн рублей. Новость вызвала широкий резонанс среди пользователей соцсетей. Жители Башкирии, а также других российских городов начали активно высказываться о данной ситуации в соцсетях. Наиболее интересные комментарии — в подборке Mkset. — С коррупционерами у нас разговор короткий. Неважно, взял ты или дал взятку — поймают, докажут и посадят, — Святослав В. — У нас вообще в последнее время хорошо идут дела с коррупционерами, закрывают одного за одним, — подметила Прасковья Б. — Бессовестный, как ему не стыдно, — пожурил мэра Ирек Р. — Жадность — это скверно, — Илья Ш. Мне тоже премии дают, но, вероятно, он работает в 200 раз лучше, — Александр К. В то же время пользователи в комментариях высказывают гипотезы относительно того, куда сити-менеджер мог направить незаконно полученные деньги. Многие склоняются к тому, что 1,3 миллиона рублей глава Межгорья мог потратить на новое авто или роскошные каникулы. — Молодой, красивый, умный.Наверняка рядом красивые женщины, которые требуют больших расходов, детишки. Нормально все. Быстрее сядет, раньше выйдет, — поразмышляла Стефания Ш. Некоторые местные жители в соцсетях сетуют на то, что в городе слишком часто меняется руководитель. — Опять нового главу ждать сроком на два года… Освятить нужно это место, а то более чем на два года никто не задерживается, — Аниса Г. Но большинство комментаторов все же новостью остались недовольны. — А чо мелочиться, — Флюра С. — Это что ж за работа такая, ни дать, ни взять, — Инга Д. — Почему бы нет. Сам себе хозяин, — Аркаша Б. По мнению некоторых пользователей, проблема чиновника в том, что тот якобы действовал непоследовательно. — Рано начал, сначала надо было везде посадить своих, потом начать присваивать, — пишет Егор Т. — Рановато во вкус вошёл, классика жанра, — Самат А. — Посадить за стол посадили, а как что делать — не научили. Подумал, что так все делают, — Артем М. — Интересно, сколько у нас таких миллионеров, — Артем А. Кто-то в свете новостей даже вспомнил о законе о конфискации имущества, который, по мнению пользователей, может быть намного полезнее, чем тюремное заключение. — Нужно вернуть закон о конфискации имущества! Украл миллион, конфискуют всё. Это заставит задуматься, — Дмитрий В. — Много лет не обязательно, а вот конфискацию надо непременно. Но только его не посадят, это уж точно, — Рим Х. Читайте также: Детские песни и тайная жизнь: что известно о мэре Межгорья, платившем себе премии