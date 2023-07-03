Какой будет погода в Башкирии в июле 2023 года

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Июль наступил и уже радует жителей республики долгожданным теплом, однако надолго ли это тепло останется в регионе — большой вопрос. Судя по прогнозам синоптиков, причем как федеральных, так и региональных, второй месяц лета побалует жителей и гостей республики теплом, так среднемесячная температура воздуха будет на один градус выше нормы в 19,3 градуса по Цельсию, то есть составит 20,2 градуса.
При этом дождей сверх нормы в июле не обещают, а даже наоборот, предполагается, что осадки в июле не дотянут даже до нормы в 50-70 миллиметров.
Август месяц по предварительным вероятностным прогнозам в Башкирии тоже будет теплым — +15, +19 градусов по Цельсию, количество же осадков в августе будет нормальное количество, тогда как по югу республики дождей будет несколько больше чем обычно.