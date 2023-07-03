Какой будет погода в Башкирии в июле 2023 года

Июль наступил и уже радует жителей республики долгожданным теплом, однако надолго ли это тепло останется в регионе — большой вопрос. Судя по прогнозам синоптиков, причем как федеральных, так и региональных, второй месяц лета побалует жителей и гостей республики теплом, так среднемесячная температура воздуха будет на один градус выше нормы в 19,3 градуса по Цельсию, то есть составит 20,2 градуса.