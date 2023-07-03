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Исторический центр Уфы и экс-завод «Прогресс» отдадут под застройку небоскребами

3 июля 2023, 11:56
Фото: 1MI

Исторический квартал в центре Уфы на 4,52 гектара застроят высотками на 2318 человек

Квартал в старом центре, полный объектов культурного наследия, лишится корпусов производственный помещений, следует из документа на сайте мэрии Уфы.

Квартал ограниченный улицами Коммунистической, Зенцова, Чернышевского и Аксакова в самом центре Уфы ждет масштабное преображение. Густо «населенный» объектами культурного наследия и производствами квартал частично будет частично снесен, а на площади в 4,5 гектара появится несколько небоскребов, способных вместить 2318 жителей. Намерены власти построить жилье не много и не мало — 69,5 тысяч квадратных метров.

Примечательно, что на сегодняшний день в указанном квартале нет жилых домов, а застроен он объектами коммунально-производственного и общественного назначения АО «Башкирское производственное объединение „Прогресс“, производственные и хозяйственные корпуса и постройки и металлические гаражи.

Что касается объектов культурного наследия, то их в квартале отданном под высотную застройку сразу два, это «Училище женское второе» расположенное по улице Коммунистическая, 23 и «Общежитие Башкирского государственного педагогического института имени Тимерязева» по улице Аксакова, 73. Проект застройки предусматривает сохранение красных линий, реставрацию и изменение назначения объектов культурного наследия под административно-общественные функции.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы
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