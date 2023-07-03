Исторический центр Уфы и экс-завод «Прогресс» отдадут под застройку небоскребами

Квартал ограниченный улицами Коммунистической, Зенцова, Чернышевского и Аксакова в самом центре Уфы ждет масштабное преображение. Густо «населенный» объектами культурного наследия и производствами квартал частично будет частично снесен, а на площади в 4,5 гектара появится несколько небоскребов, способных вместить 2318 жителей. Намерены власти построить жилье не много и не мало — 69,5 тысяч квадратных метров.