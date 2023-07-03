Илья Баланин: Система ОМС подготовлена к современным вызовам

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:44
В этом году системе ОМС исполняется 30 лет. За это время, по словам Баланина, система значительно увеличила свой потенциал и стала важной частью российского здравоохранения, пишет ТАСС.
Глава ФОМС выделил в качестве одного из приоритетов финансирование амбулаторного звена. В 2023 году на эти цели выделят более триллиона рублей (39% от общего объёма финансирования). Эти средства помогут нарастить объёмы профилактической помощи, диспансеризации и медицинской реабилитации.
Эксперт отметил, что система обязательного медстрахования в последние годы ориентируется на развитие превентивной медицины. Диспансеризация позволяет своевременно выделять не только различные заболевания, в том числе хронические, но и факторы риска их развития, обострения и осложнения.
В текущем году в планах охватить профилактическими мероприятиями свыше 86 млн человек, из них 11 млн пройдут углублённую диспансеризацию. Это на 66,3% больше фактического показателя прошлого года.
Что касается порядка диспансеризации, то он также постоянно совершенствуется. Активно пополняется список исследований в рамках скрининга злокачественных новообразований.
Расширяется и перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи с использованием уникальных методов лечения. В прошлом году их было восемь, 2 из которых — это трансплантационные операции и 6 — связанные с проблемами сердечно-сосудистой системы. В этом году в этом списке уже девять методов. Речь идет об очень сложных и дорогих операциях (от 1,6 до 8,3 млн рублей). Например, открытое одномоментное протезирование практически всей аорты и ее ветвей позволяет заменить за одну операцию весь сосуд. Ранее замена производилась за две-три операции.
Особо выделил Баланин внедрение цифровых полисов ОМС. Он напомнил, что они действуют наряду с пластиковыми и бумажными.