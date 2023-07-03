Илья Баланин: Система ОМС подготовлена к современным вызовам

Расширяется и перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи с использованием уникальных методов лечения. В прошлом году их было восемь, 2 из которых — это трансплантационные операции и 6 — связанные с проблемами сердечно-сосудистой системы. В этом году в этом списке уже девять методов. Речь идет об очень сложных и дорогих операциях (от 1,6 до 8,3 млн рублей). Например, открытое одномоментное протезирование практически всей аорты и ее ветвей позволяет заменить за одну операцию весь сосуд. Ранее замена производилась за две-три операции.