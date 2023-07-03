Хабиров отреагировал на разрушенные большегрузами дороги в Башкирии

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Глава Башкирии на еженедельной оперативке в правительстве 3 июля высказался о работе пунктов весового контроля. По его словам, вокруг Уфы пришла пора ввести такие пункты на дорогах, по которым, как по узкому горлу, возят песок, который добывают в близлежащих Иглинском, Кармаскалинском и Кушнаренковском районах.
Хабиров отреагировал на ситуацию, которая произошла в Бирском районе республики. Там большегрузы уже разрушили дорожное полотно на участке дороги Бирск-Новодесяткино-Чирша-Тартыш. Глава района Антон Талалов в соцсетях рассказал, что дорога пострадала в результате перевозки инертных материалов тяжеловесным транспортом.
— Большегрузы, которые песок возят, разбили дороги совершенно. Нам надо вокруг Уфы, потому что везде песок добивают, что только не ездит. Деньги в бюджет капают, ну и дороги бережем, — объяснил Хабиров.