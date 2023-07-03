Хабиров отреагировал на разрушенные большегрузами дороги в Башкирии

Глава Башкирии на еженедельной оперативке в правительстве 3 июля высказался о работе пунктов весового контроля. По его словам, вокруг Уфы пришла пора ввести такие пункты на дорогах, по которым, как по узкому горлу, возят песок, который добывают в близлежащих Иглинском, Кармаскалинском и Кушнаренковском районах.