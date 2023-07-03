ГК «Садовое кольцо» вручил ключи первым жильцам ЖК «Tau House»

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
ЖК «Tau House» расположился в Октябрьском районе Уфы на пересечении улиц Лесотехникума и Энтузиастов в шаговой доступности от ТРЦ «Планета». Общая площадь комплекса — 3,68 га. Здесь будет три корпуса высотой в 32 этажа, которые вместят 1640 квартир различной планировки (от 24 до 114 кв. метров). Весь проект выполнен на стилобатной основе высотой 6 метров, за счет чего отделяется жилая часть комплекса (в стилобате располагается инфраструктура — паркинг на 404 места, рестораны и т. д., на нем строятся только секции жилого комплекса). В основе этого жилого комплекса — принципы североевропейского природного урбанизма, то есть внутренняя территория комплекса состоит из функциональных зон, рассчитанных на каждого из жителей квартала, независимо от возраста и увлечений: здесь обустраиваются детские и спортивные пространства, комфортные лаундж-зоны, различные прогулочные маршруты в собственном парке, летний кинотеатр, площадь для проведения праздников, а также элементы европейской деревни с лугами и фермами.
В числе первых обладателей ключей от новых квартир — семья Хильгамовых. По словам Алины, вопрос покупки новой квартиры встал в 2021 году, выбирали долго и решили остановиться на «Tau House»:
— Я была беременна сыном, мы с мужем решили, что нам нужна квартира побольше, чтобы у детей были свои комнаты. В итоге выбрали «Tau House». Во-первых, здесь удобное местоположение — можно быстро выехать на проспект Салавата Юлаева, и оттуда ты можешь быстро попасть в любую точку Уфы. Во-вторых, нам понравилась свободная планировка — это открывает такой полет фантазии и позволяет обустроить дом так, как удобно всей нашей семье.
Руслан с улыбкой добавляет, что очень рад пунктуальности застройщика, который выполнил все необходимые работы, как и было обещано — с небольшим опережением запланированного графика:
— Сейчас мы в предвкушении самого интересного — как будем проводить ремонт. Надеюсь, что в максимально ближайшее время нам удастся заселиться в наш новый дом.
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое Кольцо» Илья Колунов подчеркнул, что «Tau House» — это первый ЖК для компании в Уфе и первый проект в Башкирии, реализованный по процедуре масштабного инвестиционного проекта (МИП):
— Данная модель направлена на решение проблем обманутых дольщиков без привлечения средств государства. В ЖК «Tau House» более 12% квартир будут переданы обманутым дольщикам-«воздушникам» — тем, кто приобрел квартиры, но остался совсем без жилья. Мы очень рады, что сможем помочь им в квартирном вопросе. Участие в подобных проектах — это ответственная и сложная задача, которую могут взять на себя только крупные компании.
Одновременно с вводом ЖК в эксплуатацию обслуживать «Tau House» начала управляющая компания «Образцовая Уфа». По словам представителя УК Елены Хисаевой, дом очень хороший и построен качественно:
— Отмечу прекрасное лобби — не все могут похвастаться таким оформлением, стилобат и уровень его благоустройства, а также инженерные системы — современная система пожарной сигнализации, водоснабжение, канализация. Вместо котельной у нас свой тепловой пункт, считаю, что это плюс. Что касается обслуживания ЖК, то у нас достаточно большой штат. В частности, предусмотрен консьерж-сервис, клиентская служба и полный инженерный состав — электрики, сантехники, дворники, разнорабочие и т. д. Свой офис у нас вскоре откроется в самом «Tau House».
Напомним, ГК «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. В настоящее время компания развивается в нескольких направлениях: девелопмент, проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация и охрана объектов. Общий девелоперский портфель составляет более 1,3 млн кв. м. География деятельности включает Московскую область, а также Республики Татарстан и Башкортостан. По планам девелопера к концу 2024 года все три очереди ЖК «Tau House» будут готовы, при этом там уже будут жить счастливые обладатели квартир. До конца 2025 года планируется сдать в эксплуатацию другой уфимский проект «Садового кольца» — ЖК «Terle Park» в Зеленой Роще, жилье уровня «комфорт-плюс».
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