ГК «Садовое кольцо» вручил ключи первым жильцам ЖК «Tau House»

ЖК «Tau House» расположился в Октябрьском районе Уфы на пересечении улиц Лесотехникума и Энтузиастов в шаговой доступности от ТРЦ «Планета». Общая площадь комплекса — 3,68 га. Здесь будет три корпуса высотой в 32 этажа, которые вместят 1640 квартир различной планировки (от 24 до 114 кв. метров). Весь проект выполнен на стилобатной основе высотой 6 метров, за счет чего отделяется жилая часть комплекса (в стилобате располагается инфраструктура — паркинг на 404 места, рестораны и т. д., на нем строятся только секции жилого комплекса). В основе этого жилого комплекса — принципы североевропейского природного урбанизма, то есть внутренняя территория комплекса состоит из функциональных зон, рассчитанных на каждого из жителей квартала, независимо от возраста и увлечений: здесь обустраиваются детские и спортивные пространства, комфортные лаундж-зоны, различные прогулочные маршруты в собственном парке, летний кинотеатр, площадь для проведения праздников, а также элементы европейской деревни с лугами и фермами.