Эксперт: автокредит — не лучший вариант, если планируется перепродажа машины

Банки могут включать плату за дополнительные услуги, например за смс-уведомления. При оформлении автокредита, паспорт авто по договору может остаться как залог у банка. Поэтому следует не забыть отнести его в банк после оформления в ГИБДД в течение 10 рабочих дней, чтобы избежать возможных штрафов. Другим важным документом является справка, подтверждающая отсутствие задолженности. Ее нужно получить в банке после полного погашения кредита. Справка будет полезна владельцу автомобиля, если он решит продать его в будущем, а также подтвердит отсутствие требований со стороны банка к клиенту.