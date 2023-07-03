Эксперт: автокредит — не лучший вариант, если планируется перепродажа машины

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Он объяснил, что автокредит является целевым кредитом для приобретения автомобиля. В этом случае, машина остается в залоге у банка до полного погашения задолженности. Благодаря этому, банк несет меньше рисков и предлагает ставку по автокредиту часто ниже, чем по потребительскому кредиту, начиная от 5%. Оформление потребительского кредита возможно по ставке от 6-7%. Банк также предлагает более высокую сумму кредита и повышает вероятность одобрения заявки благодаря наличию залога, пишет RT.
Однако, по словам специалиста, у автокредита есть и недостатки. Например, клиент не может продать автомобиль, пока не выплатит кредитную задолженность. Если же покупающий хочет перепродать машину, то автокредит не является лучшим вариантом.
Основные параметры, на которые следует обратить внимание при выборе автокредита — сумма кредита, процентная ставка и размер первоначального взноса. Также важно проверить размер комиссии банка.
Кроме стоимости автомобиля, в сумму кредита следует включить расходы на страхование. Банки, которые позволяют оформлять автокредит без страхования полного риска, зачастую предлагают более высокие процентные ставки. Выгодность от соглашения на дополнительные услуги следует рассчитывать в каждом конкретном случае.
Перед выбором финансовой организации, специалист рекомендует оценить процентную ставку исходя из своих требований. Она может изменяться в зависимости от размера первоначального взноса, срока оформления и других факторов. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше будет стоить кредит. Обычно первоначальный взнос составляет 20-30%, но есть банки, которые предоставляют автокредиты без первоначального взноса. В этом случае, процентная ставка будет выше.
Банки могут включать плату за дополнительные услуги, например за смс-уведомления. При оформлении автокредита, паспорт авто по договору может остаться как залог у банка. Поэтому следует не забыть отнести его в банк после оформления в ГИБДД в течение 10 рабочих дней, чтобы избежать возможных штрафов. Другим важным документом является справка, подтверждающая отсутствие задолженности. Ее нужно получить в банке после полного погашения кредита. Справка будет полезна владельцу автомобиля, если он решит продать его в будущем, а также подтвердит отсутствие требований со стороны банка к клиенту.