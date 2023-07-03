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Доводит до психоза: уфимцы пожаловались на жуткие звуки на улице и в квартирах

3 июля 2023, 09:58
Фото: mkset.ru

Птиц придумали выселять жуткими звуками из колонок в парке за 200 млн рублей в Уфе

Стало известно, почему в парке включают эти звуки

Mkset уже не раз писал о странной ситуации в Демском парке, реконструированном в прошлом году за 200 млн рублей. Жители района еще в процессе работ жаловались на то, что «тихую зону» в парке разместили под гнездами грачей, что давало о себе знать птичьими фекалиями на столах для настольных игр и на лавочках.

Конкретного ответа от компетентных служб по поводу планов по решению пикантного «грачиного» вопроса не поступало, но самым очевидным вариантом казалось появление навеса, который, не выселяя птиц из их «родного» и без того поредевшего леса, оградил бы гостей парка от «птичьих сюрпризов».

Однако в Демском парке сложилась другая неприятная ситуация, о которой сообщают местные жители.

— Кто-нибудь скажет, зачем в парке включают крики птиц? Ну ладно днем, а сейчас в семь утра, зачем? Крик ворон, как будто их убивают! Есть же красивые звуки природы и пение птиц, зачем включать это безобразие? , — задала вопрос жительница района в популярном сообществе района в соцсети.

В ответ администрация сообщества «Демчане» поделилась ответом по ситуации от представителя Демского парка.

— Это специальные звуки для того, чтобы птицы в лесной чаще поменяли место своей дислокации. Ведь там по проекту специальное место для настольных игр и просто посидеть в тенечке, — так прозвучало объяснение звуков, которые пугают местных «до психоза».

Жители района такое решение оценили и не стали скрывать эмоций. Оксана С. возмутилась задумкой.

— Птицы, значит, там жили себе десятилетиями, можно сказать, а их выгоняют сейчас. Думать башкой надо было, прежде чем столики ставить в этой зоне и скамейки лепить. Отвалите от птиц, они умнее вас и никуда не улетят, — безапеляционно заявила она.

Екатерина Ф., живущая в Деме, с ее слов, с 1999 года, подтвердила, что «в парке было полно гнезд, всегда там жили птицы, замучаются теперь отучать их от привычного дома, быстрее людей доведут до психоза этими звуками».

Екатерина Ф рассказала, что также застала звуковой ужас в парке.

— Вчера гуляла с ребёнком в парке, ужас конечно, эти «голоса птиц». То «ворона каркает» истошным криком, как будто её убивают, то «хищная птица» кричит. Женщины рядом испугались, не поняли сначала, что это из репродуктора. Сегодня с утра на Островского, 18/1 слышно эти «прекрасные звуки»., — написала женщина.

Екатерина А. также высказалась о том, что выселяют птиц очень громко.

— Очень громко! Даже вечером, когда ездят машины и много народу, в квартире слышен этот ор! Такое ощущение, что динамик разрывается, — поделилась впечатлениями соседка парка.

Тем временем мы пытались дозвониться по номеру, указанному на странице «Демский парк» ВКонтакте, чтобы дополнительно выяснить причину жутких звуков, однако дозвониться не удалось — автоответчик сообщил о неправильно набранном номере.

Напомним, похожая ситуация сложилась в реконструированном парке Нефтехимиков, где тихая зона для игры в настольные игры мало того, что не размещена под деревьями, где годами живут птицы, но еще и находится под навесом.

Выглядит как проект на компьютере, но это живые фото из парка Нефтехимиков незадолго до открытия.Выглядит как проект на компьютере, но это живые фото из парка Нефтехимиков незадолго до открытия.
выглядит как проект на компьютере, но это живые фото из парка Нефтехимиков незадолго до открытия.выглядит как проект на компьютере, но это живые фото из парка Нефтехимиков незадолго до открытия.
выглядит как проект на компьютере, но это живые фото из парка Нефтехимиков незадолго до открытия.выглядит как проект на компьютере, но это живые фото из парка Нефтехимиков незадолго до открытия.
Выглядит как проект на компьютере, но это живые фото из парка Нефтехимиков незадолго до открытия.
Фото: mkset.ru
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#Уфа#Город#Новости Уфы#Парки#Летний оздоровительный отдых#Ирина Деревянчук
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