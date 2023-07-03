Доводит до психоза: уфимцы пожаловались на жуткие звуки на улице и в квартирах

Mkset уже не раз писал о странной ситуации в Демском парке, реконструированном в прошлом году за 200 млн рублей. Жители района еще в процессе работ жаловались на то, что «тихую зону» в парке разместили под гнездами грачей, что давало о себе знать птичьими фекалиями на столах для настольных игр и на лавочках.