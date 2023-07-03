Доводит до психоза: уфимцы пожаловались на жуткие звуки на улице и в квартирах

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Mkset уже не раз писал о странной ситуации в Демском парке, реконструированном в прошлом году за 200 млн рублей. Жители района еще в процессе работ жаловались на то, что «тихую зону» в парке разместили под гнездами грачей, что давало о себе знать птичьими фекалиями на столах для настольных игр и на лавочках.
Конкретного ответа от компетентных служб по поводу планов по решению пикантного «грачиного» вопроса не поступало, но самым очевидным вариантом казалось появление навеса, который, не выселяя птиц из их «родного» и без того поредевшего леса, оградил бы гостей парка от «птичьих сюрпризов».
Однако в Демском парке сложилась другая неприятная ситуация, о которой сообщают местные жители.
— Кто-нибудь скажет, зачем в парке включают крики птиц? Ну ладно днем, а сейчас в семь утра, зачем? Крик ворон, как будто их убивают! Есть же красивые звуки природы и пение птиц, зачем включать это безобразие? , — задала вопрос жительница района в популярном сообществе района в соцсети.
В ответ администрация сообщества «Демчане» поделилась ответом по ситуации от представителя Демского парка.
— Это специальные звуки для того, чтобы птицы в лесной чаще поменяли место своей дислокации. Ведь там по проекту специальное место для настольных игр и просто посидеть в тенечке, — так прозвучало объяснение звуков, которые пугают местных «до психоза».
Жители района такое решение оценили и не стали скрывать эмоций. Оксана С. возмутилась задумкой.
— Птицы, значит, там жили себе десятилетиями, можно сказать, а их выгоняют сейчас. Думать башкой надо было, прежде чем столики ставить в этой зоне и скамейки лепить. Отвалите от птиц, они умнее вас и никуда не улетят, — безапеляционно заявила она.
Екатерина Ф., живущая в Деме, с ее слов, с 1999 года, подтвердила, что «в парке было полно гнезд, всегда там жили птицы, замучаются теперь отучать их от привычного дома, быстрее людей доведут до психоза этими звуками».
Екатерина Ф рассказала, что также застала звуковой ужас в парке.
— Вчера гуляла с ребёнком в парке, ужас конечно, эти «голоса птиц». То «ворона каркает» истошным криком, как будто её убивают, то «хищная птица» кричит. Женщины рядом испугались, не поняли сначала, что это из репродуктора. Сегодня с утра на Островского, 18/1 слышно эти «прекрасные звуки»., — написала женщина.
Екатерина А. также высказалась о том, что выселяют птиц очень громко.
— Очень громко! Даже вечером, когда ездят машины и много народу, в квартире слышен этот ор! Такое ощущение, что динамик разрывается, — поделилась впечатлениями соседка парка.
Тем временем мы пытались дозвониться по номеру, указанному на странице «Демский парк» ВКонтакте, чтобы дополнительно выяснить причину жутких звуков, однако дозвониться не удалось — автоответчик сообщил о неправильно набранном номере.
Напомним, похожая ситуация сложилась в реконструированном парке Нефтехимиков, где тихая зона для игры в настольные игры мало того, что не размещена под деревьями, где годами живут птицы, но еще и находится под навесом.