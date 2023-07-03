Денис Буцаев: Конкурс «Зеленая премия» проводится уже 3-й раз подряд

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Победителей будут выбирать среди отраслевых организаций, общественных объединений, брендов, учреждений в сфере культуры и образования, а также экоактивистов, передает издание transsibinfo.com.
Зарегистрироваться на конкурс можно до 1 октября. Заявки на участие принимаются на сайте «Зеленой премии». Победителей объявят в декабре.
Главная цель конкурса состоит в привлечении внимания к таким вопросам, как формирование в России экономики замкнутого цикла, защита окружающей среды, немаловажно и то, что «Зеленая премия» стимулирует граждан стать экологически активными. Гендиректор РЭО Денис Буцаев обратил внимание, что конкурс позволяет понять, как много замечательных проектов по экологии реализуется в разных субъектах страны. Глава компании считает, что «Зеленая премия» повышает привлекательность отрасли в плане инвестиций.
«Мы проводим премию третий год подряд и в 2022-м получили более 2000 заявок. Уверен, в этом году мы увидим, что количество людей, которые делают свой вклад в здоровое экологичное будущее нашей страны, стало еще больше. Желаю удачи всем участникам!» — отметил Денис Буцаев.
Эксперты будут оценивать работы участников в пяти номинациях: «Общественные и волонтерские проекты», «Образовательные проекты», «Корпоративные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Общественные и волонтерские проекты», «Инициативы отраслевых компаний». Деятельность субъектов будет оцениваться в рамках закрытой номинации «Регионы России».
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что «Зеленая премия» — это не только полезный опыт и шанс выиграть грант, но и хорошая возможность пополнить свое портфолио сертификатом об участии. Уточняется, что электронный сертификат получит каждый участник конкурса на электронную почту, которая была указана при подаче заявки. Победители могут рассчитывать на финансовую поддержку проектов. Кроме этого, им окажут административную поддержку.
В конкурсе можно участвовать с 14 лет. Организаторы «Зеленой премии» принимают заявки не только от граждан, но и от общественных организаций, регионов, юридических лиц, региональных властей и регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).