Денис Буцаев: Конкурс «Зеленая премия» проводится уже 3-й раз подряд

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что «Зеленая премия» — это не только полезный опыт и шанс выиграть грант, но и хорошая возможность пополнить свое портфолио сертификатом об участии. Уточняется, что электронный сертификат получит каждый участник конкурса на электронную почту, которая была указана при подаче заявки. Победители могут рассчитывать на финансовую поддержку проектов. Кроме этого, им окажут административную поддержку.