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Чиновник раскрыл человека, с которым идут в бой участники СВО из Башкирии

3 июля 2023, 10:45
Фото: Midjourney
Первый вице-премьер правительства региона Азат Бадранов раскрыл личность старшины, который ведет за собой солдат и Башкирии, а также рассказал о том, как СВО меняет людей.

В интервью ИА «Башинформ» ушедший на СВО несколько месяцев назад Азат Бадранов рассказал, кто командует ротой военнослужащих из республики. По его словам, старшина роты носит позывной «Змей», а до того, как занять эту должность он был простым водителем, однако в условиях спецоперации он раскрылся с новой стороны.

— Его роту часто отправляют в бой, и ребята идут за ним. При этом до СВО «Змей» трудился простым водителем. Совершенно обычный человек, простой работяга, а на войне он раскрылся, у него проявились лидерские, управленческие качества. И большинство ребят здесь такие. Они не будут рассказывать, как они служат и какие подвиги совершают, да и не нужно им это. И соцсети они не умеют вести. Но на фронте открываются их истинные качества, — рассказывает Бадранов.
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#Азамат Нухов
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