Чиновник раскрыл человека, с которым идут в бой участники СВО из Башкирии

В интервью ИА «Башинформ» ушедший на СВО несколько месяцев назад Азат Бадранов рассказал, кто командует ротой военнослужащих из республики. По его словам, старшина роты носит позывной «Змей», а до того, как занять эту должность он был простым водителем, однако в условиях спецоперации он раскрылся с новой стороны.