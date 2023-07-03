Чиновник раскрыл человека, с которым идут в бой участники СВО из Башкирии

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В интервью ИА «Башинформ» ушедший на СВО несколько месяцев назад Азат Бадранов рассказал, кто командует ротой военнослужащих из республики. По его словам, старшина роты носит позывной «Змей», а до того, как занять эту должность он был простым водителем, однако в условиях спецоперации он раскрылся с новой стороны.
— Его роту часто отправляют в бой, и ребята идут за ним. При этом до СВО «Змей» трудился простым водителем. Совершенно обычный человек, простой работяга, а на войне он раскрылся, у него проявились лидерские, управленческие качества. И большинство ребят здесь такие. Они не будут рассказывать, как они служат и какие подвиги совершают, да и не нужно им это. И соцсети они не умеют вести. Но на фронте открываются их истинные качества, — рассказывает Бадранов.