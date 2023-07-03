Башкирские коммунисты пойдут на выборы с настоящей народной программой

Если же говорить о возрасте делегатов, то на партийном форуме преобладали представители старшего поколения — люди после 60 лет. Это те, кто родился и вырос в советское время, и с ностальгией вспоминает все лучшее, что было в СССР — бесплатную медицину и образование, подъем промышленности в послевоенные годы, успехи в космосе и науке, и, конечно, братство и взаимовыручку многонационального народа. Присутствовали на мероприятии также гости из Москвы — депутаты Госдумы от КПРФ Александр Ющенко и Мария Дробот.