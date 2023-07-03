Башкирские коммунисты пойдут на выборы с настоящей народной программой

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
XXIX внеочередная конференция Башкирского республиканского отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», прошедшая 2 июля в здании Госсобрания-Курултая РБ, началась с приятной процедуры. Лидер башкортостанских коммунистов Юнир Кутлугужин вручил высокие награды ветеранам партии. Азату Хакову он передал наручные часы КПРФ из золотого фонда партии, а Галие Каримовой — орден «Партийная доблесть». Аналогичного ордена удостоился и Евгений Андриянов, проходящий реабилитацию после ранения на СВО.
Что касается самой конференции, то для участия в ней были избраны 134 делегата, представляющие все местные отделения партии в регионе, в зале присутствовали 122. Как отметил председательствующий, депутат республиканского парламента Юнир Кутлугужин, все они ответственные и уважаемые у себя в городах и районах люди: 92 человека имеют одно или два высших образовании, кто-то ученую степень, многие награждены различными правительственными и отраслевыми наградами.
Если же говорить о возрасте делегатов, то на партийном форуме преобладали представители старшего поколения — люди после 60 лет. Это те, кто родился и вырос в советское время, и с ностальгией вспоминает все лучшее, что было в СССР — бесплатную медицину и образование, подъем промышленности в послевоенные годы, успехи в космосе и науке, и, конечно, братство и взаимовыручку многонационального народа. Присутствовали на мероприятии также гости из Москвы — депутаты Госдумы от КПРФ Александр Ющенко и Мария Дробот.
Повестка конференция получилась масштабной, но за восемь часов продуктивной работы делегаты смогли рассмотреть все запланированные 13 вопросов. Большинство из них касались предстоящих выборов в депутаты Госсобрания-Курултая РБ седьмого созыва и в представительные органы местного самоуправления Республики Башкортостан. Башкирские коммунисты поставили пред собой далеко идущие планы — не просто участвовать в предвыборной кампании, а заметно потеснить по ее итогам в республиканском парламенте представителей партии власти. Кстати, шансы для этого у коммунистов хорошие. Во-первых, в качестве кандидатов они выдвинули серьезных, трудолюбивых людей, пользующихся авторитетом среди земляков, а во-вторых, коммунисты идут на выборы с глубоко продуманной, по-настоящему народной программой, в которой отражены проблемные зоны различных сфер общества, а также заботы и чаяния простых жителей, прежде всего, социально незащищенных.
Например, коммунисты выступают за снижение пенсионного возраста до прежнего уровня — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. За введение прогрессивной шкалы налогообложения для богатых, что должно положительно сказаться на благосостоянии бедных и, прежде всего, пенсионеров. Для обеспечения доступности и повышения качества медицинских услуг необходимо прекратить оптимизацию медучреждений в районах и городах и упростить систему записи пациентов к узким специалистам в амбулаторном звене.
Для преодоления демографического кризиса надо усилить поддержку семей с детьми, особенно многодетных — инициировать закон, освобождающий семьи с пятью и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ); ребята из многодетных семей должны бесплатно посещать спортивные кружки и секции; в законе «О регулировании земельных отношений в РБ» необходимо ввести изменения, обязывающие органы власти выделять земельные участки многодетным только с построенными подъездными путями и подключенными электросетями и газом.
Плата за услуги ЖКХ, по мнению коммунистов, не должна превышать 10% от дохода семьи. Финансирование капитального ремонта многоквартирных домов и подготовку инфраструктуры мусорной реформы следует возложить на государство. Ввести уголовную ответственность для ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также их руководителей за необоснованно высокие платежи.
Экологические проблемы также остро волнуют коммунистов. Они выступают за включение городов Стерлитамак, Салават и Ишимбай в федеральную программу «Чистый воздух», а также запрет строительства в зоне «Алга» новых нефтехимических предприятий, угрожающих здоровью населения. Кроме того, в республике нужна программа строительства очистных сооружений в райцентрах.
На конференции обсуждались также вопросы воспитания подрастающего поколения, защиты прав трудящихся, эффективного развития промышленного и государственного сектора, всесторонняя поддержка участников СВО.
Делегаты утвердили программу КПРФ. В дальнейшем ее смогут использовать кандидаты от партии, баллотирующиеся по одномандатным округам, в ходе своей предвыборной кампании. Затем были выдвинуты и утверждены списки кандидатов в депутаты Госсобрания-Курултая РБ седьмого созыва на выборах 10 сентября 2023 года по единому республиканскому избирательному округу с разбивкой на общереспубликанскую часть кандидатов и на региональные группы, а также списки кандидатов по одномандатным округам от БРО КПРФ.
Общереспубликанскую часть списка кандидатов возглавили трое: Юнир Кутлугужин, Вадим Старов — депутаты Госсобрания-Курултая РБ шестого созыва и Артур Шайнуров — депутат горсовета г. Уфы пятого созыва. Теперь всем кандидатам предстоит сложный процесс регистрации. Кстати, сбор документов в партийном штабе уже стартовал.