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Published Сегодня, 11:57

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Стало известно, какие уфимские пляжи работают без разрешения

2 июля 2023, 11:57
Фото: 1MI
Во время оперативного совещания в мэрии Уфы начальник Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов сообщил о несоответствиях нормам на официальных пляжах города.

Несмотря на наступление купального сезона, многие организационные вопросы до сих пор остаются нерешенными. Например, пляжи «Сипайловские Сочи» и «Водник» не предоставили протоколы исследования воды и почвы. На пляже «Ак Яр» в микрорайоне Нижегородке также были взяты дополнительные пробы воды и почвы из-за несоответствия нормативам.

Пробы воды и почвы на пляже «Ак Яр» в микрорайоне Нижегородке были повторно взяты из-за нарушений нормативов. Пляжи «Райский берег», «Ак Яр» в Затоне и Нижегородке, а также «Водник» не получили необходимого санитарно-эпидемиологического заключения от регионального Роспотребнадзора, подтверждающего их соответствие санитарным правилам.

Сейчас на этих пляжах фактически отсутствует официальное разрешение для функционирования.

#Анастасия Денисенко#Новости Уфы#Город
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