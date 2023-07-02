Стало известно, какие уфимские пляжи работают без разрешения

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Несмотря на наступление купального сезона, многие организационные вопросы до сих пор остаются нерешенными. Например, пляжи «Сипайловские Сочи» и «Водник» не предоставили протоколы исследования воды и почвы. На пляже «Ак Яр» в микрорайоне Нижегородке также были взяты дополнительные пробы воды и почвы из-за несоответствия нормативам.
Пробы воды и почвы на пляже «Ак Яр» в микрорайоне Нижегородке были повторно взяты из-за нарушений нормативов. Пляжи «Райский берег», «Ак Яр» в Затоне и Нижегородке, а также «Водник» не получили необходимого санитарно-эпидемиологического заключения от регионального Роспотребнадзора, подтверждающего их соответствие санитарным правилам.
Сейчас на этих пляжах фактически отсутствует официальное разрешение для функционирования.