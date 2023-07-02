Счастливый час: сколько сэкономили 15,4 млн уфимцев на проезде в автобусах

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
С начала действия в Уфе акции «Счастливый час» специальными возможностями на бесплатный проезд воспользовались порядка 15,4 млн пассажиров. Суммарно за этот период пользователи карты сэкономили порядка 368 млн рублей.
Напомним, принцип акции заключается в следующем: при оплате поездки на общественном транспорте по карте «Алга», в течение часа можно пересесть на другой маршрут, не оплачивая вторую поездку. Акция распространяется на маршруты «Башавтотранса», уфимские трамваи и троллейбусы, а также электричку «Дема — Шакша».
Всего в период с 2019 года было выпущено 772 тысячи карт «Алга». При этом отмечается, что вместе с другими картами, к примеру, картой жителя или картой школьника, предоставляющими право льготного проезда и интегрированными в приложение «Алга», их количество достигает 1,572 млн. На данный момент оплатить за проезд по карте «Алга» можно по всей территории республики и в Оренбургской области.