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Счастливый час: сколько сэкономили 15,4 млн уфимцев на проезде в автобусах

2 июля 2023, 07:34
Фото: 1MI
Глава республики Радий Хабиров озвучил данные о том, как много жителей Башкирии уже воспользовались акциями, предоставляемыми по карте «Алга», а также раскрыл дальнейшие планы по транспортной реформе в регионе и за его пределами

С начала действия в Уфе акции «Счастливый час» специальными возможностями на бесплатный проезд воспользовались порядка 15,4 млн пассажиров. Суммарно за этот период пользователи карты сэкономили порядка 368 млн рублей.

Напомним, принцип акции заключается в следующем: при оплате поездки на общественном транспорте по карте «Алга», в течение часа можно пересесть на другой маршрут, не оплачивая вторую поездку. Акция распространяется на маршруты «Башавтотранса», уфимские трамваи и троллейбусы, а также электричку «Дема — Шакша».

Всего в период с 2019 года было выпущено 772 тысячи карт «Алга». При этом отмечается, что вместе с другими картами, к примеру, картой жителя или картой школьника, предоставляющими право льготного проезда и интегрированными в приложение «Алга», их количество достигает 1,572 млн. На данный момент оплатить за проезд по карте «Алга» можно по всей территории республики и в Оренбургской области.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общественный транспорт#Дороги#Транспорт#Автомобиль#Общество#Город
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