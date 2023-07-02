Счастливый час: сколько сэкономили 15,4 млн уфимцев на проезде в автобусах

Всего в период с 2019 года было выпущено 772 тысячи карт «Алга». При этом отмечается, что вместе с другими картами, к примеру, картой жителя или картой школьника, предоставляющими право льготного проезда и интегрированными в приложение «Алга», их количество достигает 1,572 млн. На данный момент оплатить за проезд по карте «Алга» можно по всей территории республики и в Оренбургской области.