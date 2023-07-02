«Поступают просьбы»: Бадранов признался, чего не хватает участникам СВО из Башкирии

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Ушедший на СВО несколько месяцев назад первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов в интервью ИА «Башинформ» рассказал о том, по каким вопросам к нему чаще всего обращаются военнослужащие в зоне боевых действий. Напомним, Бадранов, как сообщил ранее глава республики, занимается распределением гуманитарных грузов среди участников спецоперации из Башкирии.
Как рассказывает Бадранов, военнослужащие обращаются к нему по самым разным вопросам. При этом Бадранов подчеркивает, что решение данных вопросов не зависит от него напрямую.
— Людей много, различных ситуаций ещё больше, особенно на переднем крае. Кто-то из офицеров рапорт вовремя не подал или ещё что-то упустил в боевой обстановке, и мы подключаемся, работаем. Кстати, от мобилизованных поступают просьбы служить в батальонах имени Шаймуратова или Доставалова. Тоже решаемо, препятствий нет, главное, чтобы в подразделениях были вакантные должности, — резюмирует Бадранов.