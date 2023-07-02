«Поступают просьбы»: Бадранов признался, чего не хватает участникам СВО из Башкирии

Ушедший на СВО несколько месяцев назад первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов в интервью ИА «Башинформ» рассказал о том, по каким вопросам к нему чаще всего обращаются военнослужащие в зоне боевых действий. Напомним, Бадранов, как сообщил ранее глава республики, занимается распределением гуманитарных грузов среди участников спецоперации из Башкирии.