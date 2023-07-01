В Уфе утвердили зону охраны построенного в 19 веке «Дома Новиковых»

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Как пояснили в Башкультнаследии, установление охранных зон проводится в целях сохранения объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженных с ними территориях. В данном случае зоны охраны включают в себя, в том числе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зоны охраняемого природного ландшафта.
«Дом Новиковых» представляет собой одноэтажный деревянный особняк, построенный 30–40-е годы девятнадцатого столетия. Владельцем особняка был Валентин Новиков — основатель Уфимского института благородных девиц. До наших дней сохранилось лишь главное здание.