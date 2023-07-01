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В Уфе утвердили зону охраны построенного в 19 веке «Дома Новиковых»

1 июля 2023, 09:20
Фото: Башкультнаследие// VK.com
Объект культурного наследия регионального значения «Дом Новиковых», расположенный по адресу ул. Карла Маркса, 51, в Уфе обрел зону охраны. В частности, были установлены зоны охраны ОКН, а также требования к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны, сообщили в Башкультнаследии

Как пояснили в Башкультнаследии, установление охранных зон проводится в целях сохранения объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженных с ними территориях. В данном случае зоны охраны включают в себя, в том числе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зоны охраняемого природного ландшафта.

«Дом Новиковых» представляет собой одноэтажный деревянный особняк, построенный 30–40-е годы девятнадцатого столетия. Владельцем особняка был Валентин Новиков — основатель Уфимского института благородных девиц. До наших дней сохранилось лишь главное здание.

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