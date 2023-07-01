В Уфе утвердили зону охраны построенного в 19 веке «Дома Новиковых»

Как пояснили в Башкультнаследии, установление охранных зон проводится в целях сохранения объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженных с ними территориях. В данном случае зоны охраны включают в себя, в том числе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зоны охраняемого природного ландшафта.