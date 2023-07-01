В Башкирии простились в погибшим в ходе СВО 24-летним Саматом Тухватуллиным

Ирек Сагитов, говоря о погибшем, выделяет такие его качества, как аккуратность, ответственность, исполнительность, тактичность, а также готовность придти на помощь в трудной ситуации. По его словам, Тухватуллин был примерным семьянином, заботливым сыном, мужем и отцом. Отметим, что на родине у погибшего остались жена и годовалый ребенок.