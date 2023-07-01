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В Башкирии простились в погибшим в ходе СВО 24-летним Саматом Тухватуллиным

1 июля 2023, 13:59
Фото: 1MI
В Федоровском районе республики простились с погибшим в ходе СВО лейтенантом, командиром десантной роты псковской дивизии Саматом Тухватуллиным, сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов.

Сообщается, что Самат Тухватуллин погиб в городе Кременная в ЛНР в июне. Военнослужащий был посмертно приставлен к ордену Мужества, За заслуги перед Отечеством 4 степени, генерала Минигали Шаймуратова.

Ирек Сагитов, говоря о погибшем, выделяет такие его качества, как аккуратность, ответственность, исполнительность, тактичность, а также готовность придти на помощь в трудной ситуации. По его словам, Тухватуллин был примерным семьянином, заботливым сыном, мужем и отцом. Отметим, что на родине у погибшего остались жена и годовалый ребенок.

Самат Тухватуллин родился 30 ноября 1998 года в селе Федоровке. В 2021 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище им. генерала Маргелова, после чего отправился на службу.

#Азамат Нухов
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