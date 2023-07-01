В Башкирии простились в погибшим в ходе СВО 24-летним Саматом Тухватуллиным

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Сообщается, что Самат Тухватуллин погиб в городе Кременная в ЛНР в июне. Военнослужащий был посмертно приставлен к ордену Мужества, За заслуги перед Отечеством 4 степени, генерала Минигали Шаймуратова.
Ирек Сагитов, говоря о погибшем, выделяет такие его качества, как аккуратность, ответственность, исполнительность, тактичность, а также готовность придти на помощь в трудной ситуации. По его словам, Тухватуллин был примерным семьянином, заботливым сыном, мужем и отцом. Отметим, что на родине у погибшего остались жена и годовалый ребенок.
Самат Тухватуллин родился 30 ноября 1998 года в селе Федоровке. В 2021 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище им. генерала Маргелова, после чего отправился на службу.