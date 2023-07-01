Уфимцы заклеили трещины своего дома отписками чиновников

Отметим, что ранее те же активисты из дома по адресу Шота Руставели, 5 пришли в Дом Республики. В руках жильцов дома при этом было пластиковое ведерко с кишками. По словам самих активистов, таким нестандартным способом они хотели напомнить Радию Хабирову о том, что почти три года назад он пригрозил, что желающие строить новую высотку «порвут кишки».