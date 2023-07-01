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Уфимцы заклеили трещины своего дома отписками чиновников

1 июля 2023, 14:44
Фото: Алла Яковлева// VK.com
Жители скандально известного дома по улице Шота Руставели, 5 в Уфе вновь провели необычную акцию, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

По словам жильцов, идея о том, чтобы заклеить трещины дома отписками чиновников пришла к ним после того, как прокурор Сергей Воронов якобы посоветовал им самостоятельно отремонтировать дом, нанять экспертов и поставить земельный участок на кадастр.

— При помощи тех бумаг, которые мы собрали предыдущие три года, мы сегодня укрепили свой дом, поэтому нашему дому и безопасности наших жителей больше ничего не угрожает, — говорят жильцы.

Напомним, что жители дома уже в течение нескольких лет активно выступают против строительства нового жилого комплекса. По их словам, строительство ведется с нарушениями. Активисты неоднократно устраивали различные протестные акции и обращались в различные инстанции.

Отметим, что ранее те же активисты из дома по адресу Шота Руставели, 5 пришли в Дом Республики. В руках жильцов дома при этом было пластиковое ведерко с кишками. По словам самих активистов, таким нестандартным способом они хотели напомнить Радию Хабирову о том, что почти три года назад он пригрозил, что желающие строить новую высотку «порвут кишки».

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город
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