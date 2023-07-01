«РЖД» и «Тольяттиазот» заключили соглашение о транспортировке химпродукции в порт

Posted 1 июля, 09:55
Published 1 июля, 09:55
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Документ во время проведения ПМЭФ подписали гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и гендиректор ПАО «Тольяттиазот» Анатолий Шаблинский.
Отмечается, что соглашение — это очередной этап реализации согласованной ранее «дорожной карты». Согласно этому плану, химхолдинг строит морской погрузочный терминал и необходимую железнодорожную инфраструктуру, а «РЖД», в свою очередь, будет обеспечивать перевозки грузов в адрес нового терминала, а также предоставит в аренду тепловозы для использования на путях необщего пользования.
ОАО «РЖД» определено в качестве ответственной организации за развитие высокотехнологичного направления «Квантовые коммуникации». Инфраструктура компании объединяет более 75 тыс. км волоконно-оптических сетей и собственные системы связи по всей стране.