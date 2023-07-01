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Президент России подписал закон от депутатов Башкирии о нелегальных перевозчиках

1 июля 2023, 10:07
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал разработанный парламентом Башкирии закон о нелегальных перевозчиках, сообщает пресс-служба регионального Госсобрания

Как сообщал ранее Mkset, предложенный депутатами Курултая законопроект предлагает задерживать транспортные средства нелегальных перевозчиков и возлагать все расходы на перемещение и хранение автомобиля на самого нарушителя. Примечательно, что ранее законопроект в третьем чтении приняли депутаты Госдумы, при этом он был дополнен поправками о режиме военного положения.

Председатель Курултая Константин Толкачев, комментируя принятие законодательной инициативы, отметил, что транспортные средства, принадлежащие нелегальным перевозчикам, будут изыматься в случае перевозки пассажиров без маршрутной карты. Помимо этого, как и говорилось ранее, расходы за перемещение и дальнейшее хранение задержанного автомобиля будут оплачиваться за счет средств нарушителя.

Поправки относительно нарушения режима военного положения, внесенные в законопроект первым замруководителем «Единой России» Дмитрием Вяткиным, предусматривают штрафы на сумму до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 30 суток.

Как отметил Толкачев, если нарушение произошло с использованием транспортных средств, то они будут подлежать конфискации.

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