Президент России подписал закон от депутатов Башкирии о нелегальных перевозчиках

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Как сообщал ранее Mkset, предложенный депутатами Курултая законопроект предлагает задерживать транспортные средства нелегальных перевозчиков и возлагать все расходы на перемещение и хранение автомобиля на самого нарушителя. Примечательно, что ранее законопроект в третьем чтении приняли депутаты Госдумы, при этом он был дополнен поправками о режиме военного положения.
Председатель Курултая Константин Толкачев, комментируя принятие законодательной инициативы, отметил, что транспортные средства, принадлежащие нелегальным перевозчикам, будут изыматься в случае перевозки пассажиров без маршрутной карты. Помимо этого, как и говорилось ранее, расходы за перемещение и дальнейшее хранение задержанного автомобиля будут оплачиваться за счет средств нарушителя.
Поправки относительно нарушения режима военного положения, внесенные в законопроект первым замруководителем «Единой России» Дмитрием Вяткиным, предусматривают штрафы на сумму до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 30 суток.
Как отметил Толкачев, если нарушение произошло с использованием транспортных средств, то они будут подлежать конфискации.