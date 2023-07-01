Президент России подписал закон от депутатов Башкирии о нелегальных перевозчиках

Как сообщал ранее Mkset, предложенный депутатами Курултая законопроект предлагает задерживать транспортные средства нелегальных перевозчиков и возлагать все расходы на перемещение и хранение автомобиля на самого нарушителя. Примечательно, что ранее законопроект в третьем чтении приняли депутаты Госдумы, при этом он был дополнен поправками о режиме военного положения.