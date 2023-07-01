Перевозчик объяснил, почему водитель автобуса отказался везти инвалида в Уфе

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Перевозчик «Башавтотранс», в свою очередь, опровергает данную версию событий и сообщает следующее:
— Примерно в 10ч. 00 мин. водитель УПАП-1 — филиал ГУП «Башавтотранс» РБ Бикметов М. обслуживая маршрут 226 «СТЦ Мега — Уфимский ДОК» на ООТ «Школьная» увидел пожилого мужчину в инвалидной коляске и вышел чтобы помочь осуществить посадку в автобус. При разговоре выяснилось, что указанному пассажиру нужно было доехать до Колхозного рынка. Водитель объяснил ему на каком маршруте это лучше всего сделать. Диалог происходил в уважительной манере, — прокомментировали в пресс-службе автотранспортного предприятия.
Также, отвечая на вопрос корреспондента Mkset, уполномоченная по связям с общественностью ГУП «Башавтотранс Анна Шорохова сообщила, что с водителем и кондуктором автобуса была проведена беседа, в ходе которой стало понятно, что никаких противоправных водитель автобуса в отношении мужчины с инвалидностью не совершал.
— Была проведена проверка, с кондуктора и водителя были взяты объяснительные и проведен дополнительный инструктаж по Правилам пассажирских перевозок, вопросам соответствия оказания услуг по перевозке пассажиров действующему транспортному законодательству, вежливому взаимодействию с пассажирами. По результатам проверки выявленных нарушений со стороны водителя не было, так как дедушке была предложена помощь при посадке в автобус. Спросили, куда он едет и объяснили, что на Колхозный рынок этот маршрут не идет и нужна будет пересадка, его этот маршрут с пересадкой не устроил. Было предложено дождаться маршрута №110 и он решил ждать другой маршрут, — отметила Шорохова.