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Перевозчик объяснил, почему водитель автобуса отказался везти инвалида в Уфе

1 июля 2023, 11:51
Фото: 1MI
Ранее Mkset сообщал о ситуации, возникшей на остановке «Школьная» в Уфе. Напомним, по версии пользователей соцсетей, водитель автобуса №226 якобы отказал в проезде мужчине на инвалидной коляске и посоветовал ему «поехать на чем-то другом». Ситуацию прокомментировали в «Башавтотрансе»

Перевозчик «Башавтотранс», в свою очередь, опровергает данную версию событий и сообщает следующее:

— Примерно в 10ч. 00 мин. водитель УПАП-1 — филиал ГУП «Башавтотранс» РБ Бикметов М. обслуживая маршрут 226 «СТЦ Мега — Уфимский ДОК» на ООТ «Школьная» увидел пожилого мужчину в инвалидной коляске и вышел чтобы помочь осуществить посадку в автобус. При разговоре выяснилось, что указанному пассажиру нужно было доехать до Колхозного рынка. Водитель объяснил ему на каком маршруте это лучше всего сделать. Диалог происходил в уважительной манере, — прокомментировали в пресс-службе автотранспортного предприятия.

Также, отвечая на вопрос корреспондента Mkset, уполномоченная по связям с общественностью ГУП «Башавтотранс Анна Шорохова сообщила, что с водителем и кондуктором автобуса была проведена беседа, в ходе которой стало понятно, что никаких противоправных водитель автобуса в отношении мужчины с инвалидностью не совершал.

— Была проведена проверка, с кондуктора и водителя были взяты объяснительные и проведен дополнительный инструктаж по Правилам пассажирских перевозок, вопросам соответствия оказания услуг по перевозке пассажиров действующему транспортному законодательству, вежливому взаимодействию с пассажирами. По результатам проверки выявленных нарушений со стороны водителя не было, так как дедушке была предложена помощь при посадке в автобус. Спросили, куда он едет и объяснили, что на Колхозный рынок этот маршрут не идет и нужна будет пересадка, его этот маршрут с пересадкой не устроил. Было предложено дождаться маршрута №110 и он решил ждать другой маршрут, — отметила Шорохова.
#Азамат Нухов#Новости Уфы#Транспорт#Общественный транспорт#Дороги#Город#Общество#Инвалиды
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