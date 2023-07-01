Перевозчик объяснил, почему водитель автобуса отказался везти инвалида в Уфе

Также, отвечая на вопрос корреспондента Mkset, уполномоченная по связям с общественностью ГУП «Башавтотранс Анна Шорохова сообщила, что с водителем и кондуктором автобуса была проведена беседа, в ходе которой стало понятно, что никаких противоправных водитель автобуса в отношении мужчины с инвалидностью не совершал.