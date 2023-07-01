Объекты общей площадью 11,1 тыс. кв. м снесут в Уфе для строительства новых домов

Помимо этого жители новых домов могут столкнуться с нехваткой мест в общеобразовательных учреждениях. В связи с этим планируется увеличить площадь территории лицея №58, а также возвести новый корпус на 1600 человек. Для этого под снос отправят два двухэтажных дома 1935–1950 годов постройки.