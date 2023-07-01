Объекты общей площадью 11,1 тыс. кв. м снесут в Уфе для строительства новых домов

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 06:10
Площадь территории составит порядка 33,7 га. При этом на участке планируется снести жилые здания общей площадью 11,1 тыс. кв. м. планируется, что в домах будут проживать 1 320 человек.В качестве застройщика выступит «СЗ-Управление комплексной застройки №12».
Отмечается, что в связи с появлением новых жилых объектов у жителей квартала возникнет потребность в детских садах. Так, по расчету 20 мест на 10 тыс. кв.м необходимо дополнительные 463 места. Таким образом, власти намерены расширить территорию одного из близлежащих детских садов, а также реконструировать корпус, увеличив его вместимость до 350 мест.
— Проектом предусмотрено сохранение многоквартирных жилых домов этажностью от 5 и более общей площадью 169 тыс. кв. м с населением 8322 человека. Размещение проектируемых объектов предлагается вблизи основных магистральных улиц общегородского и районного значения для обеспечения транспортной доступности, — говорится в постановлении.
Помимо этого жители новых домов могут столкнуться с нехваткой мест в общеобразовательных учреждениях. В связи с этим планируется увеличить площадь территории лицея №58, а также возвести новый корпус на 1600 человек. Для этого под снос отправят два двухэтажных дома 1935–1950 годов постройки.