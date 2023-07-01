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Объекты общей площадью 11,1 тыс. кв. м снесут в Уфе для строительства новых домов

1 июля 2023, 04:55
Фото: 1MI

Пять новых высоток появятся в микрорайоне Черниковка в Уфе

Пять новых высотных зданий появится в уфимской Черниковке. Согласно проекту, один 20-этажное и четыре 16-этажных дома появятся в квартале, ограниченном улицами Орджоникидзе, Вологодской, Интернациональной и Сергея Вострецова, следует из постановления, подписанного мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым

Площадь территории составит порядка 33,7 га. При этом на участке планируется снести жилые здания общей площадью 11,1 тыс. кв. м. планируется, что в домах будут проживать 1 320 человек.В качестве застройщика выступит «СЗ-Управление комплексной застройки №12».

Отмечается, что в связи с появлением новых жилых объектов у жителей квартала возникнет потребность в детских садах. Так, по расчету 20 мест на 10 тыс. кв.м необходимо дополнительные 463 места. Таким образом, власти намерены расширить территорию одного из близлежащих детских садов, а также реконструировать корпус, увеличив его вместимость до 350 мест.

— Проектом предусмотрено сохранение многоквартирных жилых домов этажностью от 5 и более общей площадью 169 тыс. кв. м с населением 8322 человека. Размещение проектируемых объектов предлагается вблизи основных магистральных улиц общегородского и районного значения для обеспечения транспортной доступности, — говорится в постановлении.

Помимо этого жители новых домов могут столкнуться с нехваткой мест в общеобразовательных учреждениях. В связи с этим планируется увеличить площадь территории лицея №58, а также возвести новый корпус на 1600 человек. Для этого под снос отправят два двухэтажных дома 1935–1950 годов постройки.

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