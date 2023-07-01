«Не посадил в салон»: в Уфе произошел скандал между водителем автобуса и инвалидом

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В соцсетях распространяется видео, на котором, как утверждается водитель автобуса №226, отказал в проезде мужчине на инвалидной коляске. По словам автора видео, водитель якобы попросил мужчину-инвалида выбрать другой транспорт. Видео было опубликовано в телеграм-канале «Моя Уфа. Новости Уфа Башкортостан».
— Сегодня в 10 утра на остановке Школьная, водитель автобуса попросил дедушку-инвалида поехать на чем-то другом и не посадил в салон, — пишет автор публикации.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу перевозчика «Башавтотранс». Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Отметим, что жители Уфы и ранее жаловались на данный автобусный маршрут. Так, в апреле этого года в соцсетях появилось видео, на котором жители микрорайона Инорс вынуждены буквально штурмовать автобус №226, чтобы уехать на работу.
«Башавтотранс» в своем комментарии отметил, что по будням на маршруте задействованы 46 автобуса среднего и большого класса, интервалы между которыми в часы пик составляют 3-4 минуты, в межпиковое время — 5-6 минут, при этом в выходные дни количество курсирующих по данному маршруту автобусов сокращается практически вдвое.