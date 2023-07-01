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Published Сегодня, 08:43

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«Не посадил в салон»: в Уфе произошел скандал между водителем автобуса и инвалидом

1 июля 2023, 08:43
Фото: 1MI

В Уфе водитель автобуса отказал в проезде мужчине на инвалидной коляске

Пользователи соцсетей обсуждают видео, на котором, как утверждается водитель автобуса №226, отказался сажать в салон мужчину на инвалидной коляске и предложил тому «поехать на чём-то другом».

В соцсетях распространяется видео, на котором, как утверждается водитель автобуса №226, отказал в проезде мужчине на инвалидной коляске. По словам автора видео, водитель якобы попросил мужчину-инвалида выбрать другой транспорт. Видео было опубликовано в телеграм-канале «Моя Уфа. Новости Уфа Башкортостан».

— Сегодня в 10 утра на остановке Школьная, водитель автобуса попросил дедушку-инвалида поехать на чем-то другом и не посадил в салон, — пишет автор публикации.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу перевозчика «Башавтотранс». Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Отметим, что жители Уфы и ранее жаловались на данный автобусный маршрут. Так, в апреле этого года в соцсетях появилось видео, на котором жители микрорайона Инорс вынуждены буквально штурмовать автобус №226, чтобы уехать на работу.

«Башавтотранс» в своем комментарии отметил, что по будням на маршруте задействованы 46 автобуса среднего и большого класса, интервалы между которыми в часы пик составляют 3-4 минуты, в межпиковое время — 5-6 минут, при этом в выходные дни количество курсирующих по данному маршруту автобусов сокращается практически вдвое.

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