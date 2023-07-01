«Не посадил в салон»: в Уфе произошел скандал между водителем автобуса и инвалидом

«Башавтотранс» в своем комментарии отметил, что по будням на маршруте задействованы 46 автобуса среднего и большого класса, интервалы между которыми в часы пик составляют 3-4 минуты, в межпиковое время — 5-6 минут, при этом в выходные дни количество курсирующих по данному маршруту автобусов сокращается практически вдвое.