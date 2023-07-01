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На Уфу надвигаются гроза и шторм

1 июля 2023, 11:17
Фото: 1MI

Жителей Уфы предупредили об опасных погодных явлениях первого 1 июля

Облачная погода с прояснениями прогнозируется в Уфе в ближайшие сутки. В городе пройдут кратковременные дожди и грозы, сообщили в Управлении гражданской защиты

Так, по данным ведомства, выпадение осадков ожидается в период с 20.00 1 июля до 20.00 2 июля. Также в ночное время наряду с дождями и грозами в Уфу придет шквалистый ветер с порывами до 22 м/с.

В УГЗ Уфы напоминают, что при шквалистом усилении ветра крайне нежелательно находиться в непосредственной близости от деревьев, линий электропередач, а также различных хрупких конструкций.

Автомобилистам, в свою очередь, рекомендуется не парковать свои авто вблизи заборов, зеленых насаждений, а также в непосредственной близости от зданий ввиду того, что порывы ветра могут срывать отдельные элементы фасада здания. Ранее, к примеру, Бакалинской из-за сильного ветра металлическая ограда упала на припаркованный рядом автомобиль.

Также во время грозы и при сильном ветре следует закрыть окна в квартирах, а в частных домах ещё и дымоходы. В случае, если гроза застала вас у водоёма, следует как можно быстрее удалиться оттуда. На улице во время грозы крайне нежелательно держать в руках гаджеты, брелоки, ключи и прочие металлические или электронные предметы.

#Азамат Нухов
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