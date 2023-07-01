На Уфу надвигаются гроза и шторм

Также во время грозы и при сильном ветре следует закрыть окна в квартирах, а в частных домах ещё и дымоходы. В случае, если гроза застала вас у водоёма, следует как можно быстрее удалиться оттуда. На улице во время грозы крайне нежелательно держать в руках гаджеты, брелоки, ключи и прочие металлические или электронные предметы.