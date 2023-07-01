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Два автомобиля сбили 12-летнего велосипедиста в Уфе: мальчик госпитализирован

1 июля 2023, 07:32
Фото: 1MI

В Уфе два автомобиля сбили 12-летнего подростка на велосипеде

Ребенка сбил водитель, двигавшийся в сторону улицы Энтузиастов по улице Сипайловской, позднее на мальчика наехал ещё один автомобиль, сообщает пресс-служба уфимской Госавтоинспекции

Сообщается, что инцидент произошел днем ранее, 30 июня, на участке улицы Сипайловская. Водитель за рулем «Subaru Impreza» допустил наезд на 12-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. При этом позднее в мальчика также наехал водитель за рулем Hino Ranger.

В результате дорожного инцидента мальчик получил различные травмы и был госпитализирован в медучреждение.По факту ДТП начато административное разбирательство .

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