Два автомобиля сбили 12-летнего велосипедиста в Уфе: мальчик госпитализирован

Сообщается, что инцидент произошел днем ранее, 30 июня, на участке улицы Сипайловская. Водитель за рулем «Subaru Impreza» допустил наезд на 12-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. При этом позднее в мальчика также наехал водитель за рулем Hino Ranger.