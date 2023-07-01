Два автомобиля сбили 12-летнего велосипедиста в Уфе: мальчик госпитализирован

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Сообщается, что инцидент произошел днем ранее, 30 июня, на участке улицы Сипайловская. Водитель за рулем «Subaru Impreza» допустил наезд на 12-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. При этом позднее в мальчика также наехал водитель за рулем Hino Ranger.
В результате дорожного инцидента мальчик получил различные травмы и был госпитализирован в медучреждение.По факту ДТП начато административное разбирательство .