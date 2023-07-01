21 год назад в авиакатастрофе c «Башкирскими авиалиниями» погибли 52 ребенка

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
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Updated Сегодня, 17:57
21 год назад — 1 июля 2022 года произошла авиакатастрофа над Боденским озером. На территории озера, расположенного на границе Германии, Австрии и Швейцарии столкнулись российский пассажирский самолет Ту-154 «Башкирских авиалиний» (БАЛ) и грузовой Boeing-747 компании DHL. На борту Ту-154 из Башкирии на летние каникулы в Испанию летели дети, которых фонд «Юнеско» премировал за выдающиеся достижения в той или иной области. Примечательно, что многие из маленьких пассажиров воздушного судна из Башкирии были детьми высокопоставленных региональных чиновников.
По официальным данным, официальная причина авиакатастрофы — ошибка диспетчерской службы частной швейцарской компании «Скайгайд». Питер Нильсен, дежуривший в ту ночь, слишком поздно заметил, что самолеты начали сближаться в воздухе. Диспетчер дал летчикам из Башкирии команду о снижении, те преступили к её выполнению автоматическая система предупреждения опасных сближений (TCAS) сигнализировала о том, что они, напротив, должны набирать высоту. Второй выполнял указания системы. В результате оба воздушных судна приступили к снижению, в результате чего произошло столкновение. Лишь в последние мгновения перед уже неизбежным столкновением пилоты обоих самолётов, заметив друг друга, попытались предотвратить катастрофу. В те секунды они полностью отклонили штурвалы, но, увы, безуспешно.
На борту самолета Boeing 757 на момент столкновения находились двое пилотов. На Ту-154 суммарно было 69 человек — 9 членов экипажа: пилоты, штурман, бортинженер, проверяющий, бортпроводники и 60 пассажиров, 52 из которых — дети. Никто из находившихся на борту самолетов не выжил в ту ночь.
Стоит отметить, что после случившейся над Боденским озером трагедией были внесены изменения в полетные правила. Отныне пилоты должны были в первую очередь опираться на показания приборов, а не указания диспетчеров.
Спустя примерно полтора года после авиакатастрофы Питер Нильсен был убит. В феврале 2004 года диспетчер погиб от рук архитектора из Северной Осетии Виталия Калоева. На борту одного из разбившихся самолетов находились его жена и двое детей. По решению Швейцарского суда, Калоев был приговорен к восьми годам лишения свободы. Позднее данное решение было пересмотрено и срок заключения Калоева сократили до пяти лет и трех месяцев. Виталий Калоев был освобожден в ноябре 2007 года.