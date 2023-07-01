21 год назад в авиакатастрофе c «Башкирскими авиалиниями» погибли 52 ребенка

По официальным данным, официальная причина авиакатастрофы — ошибка диспетчерской службы частной швейцарской компании «Скайгайд». Питер Нильсен, дежуривший в ту ночь, слишком поздно заметил, что самолеты начали сближаться в воздухе. Диспетчер дал летчикам из Башкирии команду о снижении, те преступили к её выполнению автоматическая система предупреждения опасных сближений (TCAS) сигнализировала о том, что они, напротив, должны набирать высоту. Второй выполнял указания системы. В результате оба воздушных судна приступили к снижению, в результате чего произошло столкновение. Лишь в последние мгновения перед уже неизбежным столкновением пилоты обоих самолётов, заметив друг друга, попытались предотвратить катастрофу. В те секунды они полностью отклонили штурвалы, но, увы, безуспешно.