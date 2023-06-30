Порядка трех тысяч: что скрывал гараж обычного уфимца, которым занялась полиция

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В ходе обыска сотрудники ведомства изъяли из гаража порядка трёх тысяч литров спиртосодержащей жидкости без акцизов, а также 125 бутылок с несертифицированным горячительным объемом по 0,5 литра. Отмечается, что на бутылках отсутствовала маркировка, при этом на них имелись этикетки с известных марок, реализующих под своим именем алкоголь. Также наряду с контрафактным алкоголем полицейские изъяли различные приспособления для розлива жидкости, стеклянную тару, различные крышки и наклейки.
В рамках проведенного исследования стало понятно, что спиртосодержащая продукция не соответствует требованиям российского законодательства. Владелец гаража был задержан по подозрению в незаконном обороте такой продукции.
По версии оперативников экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Уфы, незаконной деятельностью мужчина занимался больше года. Он смешивал спирт и воду, разливал его в тару, а позднее реализовывал алкоголь среди проверенных клиентов.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 171.3 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая уголовное наказание за такие преступления.