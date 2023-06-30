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Порядка трех тысяч: что скрывал гараж обычного уфимца, которым занялась полиция

30 июня 2023, 11:05
Фото: 1MI

Жителя Уфы подозревают в производстве и продаже контрафактного алкоголя

Уфимец подозревается в незаконном производстве и реализации контрафактной водки. Подпольный цех по изготовлению алкоголя обнаружили в в одном из боксов гаражного кооператива, расположенного в Орджоникидзевском районе, сообщает пресс-служба МВД по РБ

В ходе обыска сотрудники ведомства изъяли из гаража порядка трёх тысяч литров спиртосодержащей жидкости без акцизов, а также 125 бутылок с несертифицированным горячительным объемом по 0,5 литра. Отмечается, что на бутылках отсутствовала маркировка, при этом на них имелись этикетки с известных марок, реализующих под своим именем алкоголь. Также наряду с контрафактным алкоголем полицейские изъяли различные приспособления для розлива жидкости, стеклянную тару, различные крышки и наклейки.

В рамках проведенного исследования стало понятно, что спиртосодержащая продукция не соответствует требованиям российского законодательства. Владелец гаража был задержан по подозрению в незаконном обороте такой продукции.

По версии оперативников экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Уфы, незаконной деятельностью мужчина занимался больше года. Он смешивал спирт и воду, разливал его в тару, а позднее реализовывал алкоголь среди проверенных клиентов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 171.3 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая уголовное наказание за такие преступления.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Алкоголь#Розничная продажа алкоголя#Общество
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