Порядка трех тысяч: что скрывал гараж обычного уфимца, которым занялась полиция

В ходе обыска сотрудники ведомства изъяли из гаража порядка трёх тысяч литров спиртосодержащей жидкости без акцизов, а также 125 бутылок с несертифицированным горячительным объемом по 0,5 литра. Отмечается, что на бутылках отсутствовала маркировка, при этом на них имелись этикетки с известных марок, реализующих под своим именем алкоголь. Также наряду с контрафактным алкоголем полицейские изъяли различные приспособления для розлива жидкости, стеклянную тару, различные крышки и наклейки.