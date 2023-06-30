В Красноярском крае пропали четыре подростка

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Об этом информирует региональное главное управление МВД, пишет RT.
В соответствии с сообщением, подростки ушли с территории центра и не вернулись. Сейчас полицейские и волонтеры организовали поисковые группы для розыска девочек.
Подробности обстоятельств и местонахождения пропавших пока не разглашаются. Расследование этого случая продолжается, а поисковые мероприятия ведутся в рамках оперативных действий.