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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

В Красноярском крае пропали четыре подростка

30 июня 2023, 10:37
Четыре девочки в возрасте 15—17 лет исчезли в Шарыпове, на юге Красноярского края, во время вечерней прогулки.

Об этом информирует региональное главное управление МВД, пишет RT.

В соответствии с сообщением, подростки ушли с территории центра и не вернулись. Сейчас полицейские и волонтеры организовали поисковые группы для розыска девочек.

Подробности обстоятельств и местонахождения пропавших пока не разглашаются. Расследование этого случая продолжается, а поисковые мероприятия ведутся в рамках оперативных действий.

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